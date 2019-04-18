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"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок

2.2тЧитати матеріал російською

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович нарвалася на критику шанувальників через новий пікантний знімок.

Зірка позувала у спідній білизні та шовковому халаті, продемонструвавши пишні груди. Подив у фоловерів викликали її міркування в Instagram.

"Вчора не могла заснути всю ніч, я на гастролях перед сном дивлюся кіно або читаю, вчора подивилася наш фільм "Адмірал". Мене вразила сила любові, яка була між Олександром Колчаком і Ганною Тімірьовою, яка складна доля була у цих людей і скільки втрат і болю дісталося Ганні Василівні.... Хочеться, щоб люди ставали добрішими, працювали над собою зсередини, ставали усвідомленими і чесними з собою і нашим світом", – поділилася вона враженнями.

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Шанувальники так і не зрозуміли, яким чином можуть бути пов'язані міркування про серйозний фільм та життя в цілому з фото, на якому зірка напівгола.

Доброго ранку мої ❤️ Вчора не могла заснути всю ніч, я на гастролях перед сном дивлюся кіно або читаю, вчора подивилася наш фільм <адмірал>. Мене вразила сила любові, яка була між Олександром Колчаком і Ганною Тімірьової, яка складна доля була у цих людей і скільки втрат, і болю дісталося Ганні Васільевне🤦♀️ Адже розстріл Колчака, це тільки початок її складною Долі, попереду 30 років таборів, втрата сина і одні спогади про близьких людей, яких вже немає в живих. Які складні були часи, але ж це було зовсім недавно, скільки жорстокості і безчестя. Бажання влади, безграмотність і роздуте его, робить з людей страшних чудовиськ, які самі не відають, що творят🤦♀️ Дуже хочеться, щоб люди ставали добрішими, працювали над собою зсередини, ставали усвідомленими і чесними з собою і нашим Міром🙏🏼 # доля # історія # мислівслух # анясеменовіч # позітівщікі❤️❤️❤️ Фото @nellyamartirosova Стиль @ynastyle Мейк @polina__beauty_

Допіс, Поширення Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Який зв'язок серйозного фільму і вашого фото", "Вам не треба постійно оголятися", "Жирна", "Фу і фу", "З викладом думок проблеми, звичайно", – розкритикували користувачі.

"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок
"У тебе проблеми": напівгола російська секс-бомба нарвалися на критику через пікантний знімок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал у мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в д*пу".

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Особа
Анна Семенович
Тег
шоу-бизнес
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