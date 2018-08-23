У Таїланді парочку заcтали за сексом у басейні: розпусне відео

Парі з Британії загрожує штраф за секс в басейні, який зняли на відео (щоб подивитися відео, прокрутіть вниз).

Подія сталася у Таїланді, в басейні одного з готелів. Хлопця, який став головним героєм ролика, звинувачують у непристойній поведінці в громадському місці, повідомляє The Sun.

Поліція видала ордер на арешт для 33-річного британця. Особистість партнерки поки не вдалося встановити, але місцеві детективи працюють над цим. Також кожному з учасників загрожує штраф в 120 фунтів стерлінгів (приблизно 4 300 гривень).

Відзначимо, що 23-річному студенту Таркаріту Вончхамтону, який зняв пару на відео і виклав його в мережу, загрожує значно серйозніше покарання - до п'яти років в'язниці і штраф в 2300 фунтів стерлінгів (приблизно 82 500 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська стюардеса потрапила в скандал через еротичне відео.