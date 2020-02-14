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15 лютого • оновлено в 01:51
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У сім'ї Падалко та Соболєва трапилася трагедія

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У сім'ї телеведучої новин на "1+1" Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва трапилася трагедія – померла бабуся.

Про це сама Падалко написала на своїй сторінці в Facebook. "У ній було дуже багато любові. І вона і мене навчила любити. Може, саме тому доля для неї вибрала саме такий день, щоб закінчити свій шлях на землі. Уманець Тамара Дмитрівна 18.02.1925 – 14.02.2020", – написала вона.

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Марічка Падалко та Єгор Соболєв

Марічка Падалко та Єгор Соболєв

"1+1"

Телеведуча також показала фото бабусі за життя і ще раз сказала, що любить її.

Користувачі у коментарях висловили співчуття родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні минулого року у родині колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка трапилася трагедія – помер батько політика Петро Яценюк.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Марічка Падалко Єгор Соболєв
Місце
Україна
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