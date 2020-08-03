У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

Російська співачка Ріта Дакота заявила про позитивний результат третього тесту на коронавірус.

Зізнання артистка зробила в соцмережі Instagram, опублікувавши медичну документацію (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ну що, прийшли, нарешті, наші аналізи. У мене підтвердився COVID, з третього (!) разу, панове! Нагадаю, що ні кров, ні КТ не показали корони, і тільки моя чуйка змусила мене весь цей час сидіти вдома! А уявляєте, якби я забила і не заморочувалася з третім аналізом. Скількох би людей я могла перезаражати! Волосся дибки", – написала Дакота.

Ріта Дакота захворіла на коронавірус Instagram Ріти Дакоти

За словами співачки, її самопочуття задовільне, однак виконавиця не відчуває запахів і в неї ламає все тіло.

"В іншому нормально. У решти членів сім'ї (Фед, Алла, Мія) результат негативний. Але і вони сидять вдома", – додала артистка.

Ріта Дакота захворіла на коронавірус Instagram Ріти Дакоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус підтвердився у російської ведучої Насті Івлєєвої і її чоловіка, співака Елджея.