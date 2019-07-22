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У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

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Популярний російський комедійний серіал "Вороніни" закривають після зйомок 24 сезонів.

Так, про це на своїй сторінці в Instagram повідомила актриса Катерина Волкова, яка зіграла в ситкомі головну роль домогосподарки Віри. "Сьогодні останній раз ми всією сім'єю, цілим складом Вороніних в павільйоні, на нашій, вже такій рідній за 10 років, кухні. У когось залишилося ще пару змін, у кого-то сьогодні була вже крайня. А в серпні цей павільйон зовсім розберуть, і сюди "в'їдуть" нові мешканці, знімати новий проект", ― написала Волкова.

Перший сезон "Вороніних" вийшов на екрани в листопаді 2009 року. З того моменту пройшло близько 10 років. OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як герої виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Серіал "Вороніни"

Фото: Tv.ua

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"Вороніни" ― адаптація американського серіалу "Всі люблять Реймонда", який транслювався на каналі CBS з 13 вересня 1996 по 16 травня 2005 року. Ситком оповідає про пригоди звичайної сім'ї. Головні ролі виконали Георгій Дронов, Катерина Волкова, Станіслав Дужников, Анна Фроловцева і Борис Клюєв.

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Віра (актриса Катерина Волкова)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Костя (актор Георгій Дронов)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Галина Іванівна (актриса Анна Фроловцева)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Микола Петрович (актор Борис Клюєв)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Льоня — старший брат Кістки (актор Дужников Станіслав)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Настя — дружина Льоні (актриса Юлія Куварзина)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Старша дочка Кості і Віри

(Актриса Марія Ільюхіна)

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

Близнюки Філіп і Кирило Воробйови (діти Кості і Віри)

Фото: memepedia.ru

У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

З 11 сезону близнюків грають Роман і Артем Пенчуки (діти Кості і Віри)

Фото: kp.ru

Зазначимо, що у 2017 році "Вороніни" увійшли до Книги рекордів Гіннесса як найтриваліший адаптований телевізійний проект у світі. Досягнення було зареєстровано на зйомках 455-го епізоду серіалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома російська актриса і зірка серіалу "Вороніни" Катерина Волкова потрапила в список ворогів України.

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Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А почему нет выводов укроэксрертов, что это верный признак скорого развала России?? Скучно!
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