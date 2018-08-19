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СпортLady

У Росії екстрено госпіталізована відома народна артистка

10.4тЧитати новину російською

Народна артистка Росії Галина Польських була екстрено госпіталізована в одну з підмосковних клінік.

Як передає "Лента.ру", Польських на дачі вжалила оса і у неї почалася сильна алергічна реакція: слабкість, висип, а також проблеми з диханням.

Медики надали всю необхідну допомогу 78-річній артистці і зараз її здоров'ю нічого не загрожує, незабаром вона повернеться на дачу.

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При цьому, як передає видання з посиланням на інші ЗМІ, актриса театру і кіно потрапила в лікарню через те, що з'їла кілька ківі, в результаті чого по її тілу пішла висип і дихання ускладнилося.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Галина Польських в 2017 році з порушенням українського законодавства в'їхала в окупований Росією Крим і потрапила в чистилище "Миротворця".

Місце
Росія
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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