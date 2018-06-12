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У прямому ефірі КремльТВ влаштували демарш через українця: кадри незабаром вирізали

10.1тЧитати новину російською

У Сочі на церемонії вручення премії "Кінотавр" голова журі основного конкурсу Олексій Попогребський і глава журі конкурсу "Дебют" Андрій Плахов зі сцени закликали звільнити свого колегу - украіінского політв'язня Олега Сенцова.

На його підтримку також виступив кінокритик Віктор Матізен, продюсер Євген Гінділіс і композитор Ігор Вдовін, передає "Медуза".

"Ми вважаємо обидва процеси над російським і українським режисерами суто політичними. <...> Ми приєднуємо свій голос до голосів тих у Росії, Україні і в світі, хто бореться за свободу Серебренникова і Сенцова", - сказав Плахов.

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До речі, ці слова потрапили в ефір пропагандистського телеканалу "Росія 1", який вів пряму трансляцію. Уже вранці, відзначають російські журналісти, відео було змонтовано, а незручні моменти вирізані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав нового листа, в якому заявив, що не буде просити "пощади" у Кремля.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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