У прямому ефірі КремльТВ влаштували демарш через українця: кадри незабаром вирізали

У Сочі на церемонії вручення премії "Кінотавр" голова журі основного конкурсу Олексій Попогребський і глава журі конкурсу "Дебют" Андрій Плахов зі сцени закликали звільнити свого колегу - украіінского політв'язня Олега Сенцова.

На його підтримку також виступив кінокритик Віктор Матізен, продюсер Євген Гінділіс і композитор Ігор Вдовін, передає "Медуза".

"Ми вважаємо обидва процеси над російським і українським режисерами суто політичними. <...> Ми приєднуємо свій голос до голосів тих у Росії, Україні і в світі, хто бореться за свободу Серебренникова і Сенцова", - сказав Плахов.

До речі, ці слова потрапили в ефір пропагандистського телеканалу "Росія 1", який вів пряму трансляцію. Уже вранці, відзначають російські журналісти, відео було змонтовано, а незручні моменти вирізані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав нового листа, в якому заявив, що не буде просити "пощади" у Кремля.