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"У нас мікрошок!" Лідера популярного українського гурту нахабно пограбували в Італії

4.3т Читати матеріал російською

В Італії нахабно пограбували фронтмена українського гурту Dilemma, що брав участь у Національному відборі на Євробачення-2018 Джея Бордаченка (Євген Бардаченко).

Як повідомляє Viva!, він відправився у подорож на своєму авто зі супутницею, але в одному з італійських міст став жертвою злочинців.

"Припаркувалися на місцевій парковці, де стоїть весь час купа машин, зібрали з собою пару дрібничок, всі інші речі й валізи залишили в машині, пішли заселятися. Нам тут так сподобалося, що ми вирішили залишитися ще на день-ніч! Вранці підходимо до машини, я відкриваю багажник – там порожньо. Що?! У нас із Катею мікрошок", – розповів він.

Бордаченко (праворуч)

Бордаченко (праворуч)

facebook /dilemma.ua

Новини
У Києві "під носом" у інспекторів пограбували інкасаторську машину

За словами артиста, грабіжники розтрощили вікно і витягли з машини всі речі й техніку. Цим злочинці не обмежилися. Вони ще зняли деякі запчастини з авто. У підсумку парочка залишилася тільки з тими речами, які були на них.

Грабіжники розбили скло

Грабіжники розбили скло

viva

Страхова компанія оцінила збиток в 250 тисяч гривень. Однак для того, щоб сума була компенсована, авто треба відправитися на евакуаторі до Києва.

"Я вислав на сервіс фотки, щоб приблизно оцінили рівень збитку. 250 000 гривен – тільки запчастини! Подивимося, що буде далі. А поки мені пишуть багато людей з усіх точок Європи, навіть в Швейцарії зараз "бомблять машини", – додав він.

З авто витягли всі речі

З авто витягли всі речі

viva

Нутрощі авто

Нутрощі авто

viva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов став жертвою грабіжників.

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Місце
Італія
Теги
грабеж шоу-бизнес
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Сало Уронили
Сало Уронили
это вам за вышиванки в суде Италии и за призывы яроша.
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