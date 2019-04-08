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У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті

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У Центральному будинку кіно в Москві пройшла церемонія прощання з актором Олексієм Булдаковим, який помер 3 квітня.

Як повідомив ТАСС, труну з тілом артиста встановили на сцені Великого залу. На екрані в залі транслюють фотографії, уривки з найвідоміших фільмів за його участю, з динаміків звучать записи пісень у виконанні Булдакова.

У почесному траурному караулі присутні курсанти військових училищ. Похорони пройдуть на Троєкуровському кладовищі.

ЗМІ опублікували фото, на яких можна розглянути тіло Булдакова, яке лежить у труні.

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У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті
У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті
У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті
У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті
У Москві попрощалися з Булдаковим: з'явилися перші фото актора після смерті

Раніше OBOZREVATEL згадав найвідоміші фільми з участю Булдакова. Особливу популярність йому принесли зйомки в комедії Олександра Рогожкіна "Особенности национальной охоты" (1995), де він зіграв генерала Іволгіна. Пізніше Булдаков зіграв Іволгіна і в продовженнях картини: "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) і в картині Дмитра Месхієва "Особенности национальной политики" (2003).

За роки кар'єри артист неодноразово знімався в Україні, у своїх інтерв'ю після 2014 року зазначав, що переживає через трагічні події в країні. Проте у 2017-му Булдаков потрапив у базу центру "Миротворець", оскільки підписався за анексію Криму Росією.

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