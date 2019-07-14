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У Медведчука оскандалились з концертом Тіни Кароль на Донбасі: що сталося

24т Читати матеріал російською

У Бахмуті Донецької області людям роздавали листівки із запрошенням на концерт співачок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та шоумена Дяді Жори.

Вони нібито повинні ввечері 14 липня на центральній площі виступити на заході кандидата в нардепи від "Опозиційною платформи – За життя" Федора Христенка, передає "24 канал".

На цьому ж окрузі від "Опозиційного блоку" балотується колишній "регіонал" Дмитро Рева, який є сином мера Бахмута Олексія Реви.

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У свою чергу прес-служба Тіни Кароль вже встигла спростувати участь в агітаційному концерті. "Її ім'я на агітаційних листівках з'явилося без згоди співачки. Виступ Тіни Кароль в Бахмуті не відбудуться", - заявив PR-менеджер співачки Павло Орлов.

У Медведчука оскандалились з концертом Тіни Кароль на Донбасі: що сталося

Як повідомляв OBOZREVATEL, канал Медведчука перед виборами хотів показати фільм з Путіним про війну в Україні, до якої, згідно зі сценарієм, Росія нібито не причетна.

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Особи
Тіна Кароль Дядя Жора Наталя Могилевська
Місце
Україна Донецьк
Тег
Партія "За життя"
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну какая же она Тина, если она Таня? Так и пишите - об** бались с Таней Либерман!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
оце "аблом"...такой "пиар" правалился...)
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Зато шалашовка могилевская точно припрется...
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