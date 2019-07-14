У Медведчука оскандалились з концертом Тіни Кароль на Донбасі: що сталося

У Бахмуті Донецької області людям роздавали листівки із запрошенням на концерт співачок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та шоумена Дяді Жори.

Вони нібито повинні ввечері 14 липня на центральній площі виступити на заході кандидата в нардепи від "Опозиційною платформи – За життя" Федора Христенка, передає "24 канал".

На цьому ж окрузі від "Опозиційного блоку" балотується колишній "регіонал" Дмитро Рева, який є сином мера Бахмута Олексія Реви.

У свою чергу прес-служба Тіни Кароль вже встигла спростувати участь в агітаційному концерті. "Її ім'я на агітаційних листівках з'явилося без згоди співачки. Виступ Тіни Кароль в Бахмуті не відбудуться", - заявив PR-менеджер співачки Павло Орлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канал Медведчука перед виборами хотів показати фільм з Путіним про війну в Україні, до якої, згідно зі сценарієм, Росія нібито не причетна.

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