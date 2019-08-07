У Лондоні знайшли двійника Бреда Пітта: як виглядає красень

В Англії знайшли точну копію голлівудської зірки Бреда Пітта – звичайного будівельника з Оксфорда Натана Мідса.

Як повідомляє The Sun, надзвичайна зовнішня схожість з відомим актором зробила чоловіка вельми популярним, що навіть дозволило йому непогано підзаробити.

33-річного будівельника почали приймати за голлівудську зірку ще десять років тому. І вже з того моменту відбою від прихильниць у будівельника просто немає. Сам же Мідс не вважає, що хоч чимось схожий на колишнього чоловіка Анджеліни Джолі.

Натан Мідс (зліва) / Бред Пітт (праворуч)

"Я навіть вийти нікуди не можу. Іду в магазин – тут же бачиш людей, які штовхають один одного в бік і показують на мене пальцем", – зізнався збентежений Натан.

Проте, зовнішність Мідса дозволила йому заробляти 30 тисяч фунтів стерлінгів (понад 935 тисяч гривень) на рік, і незабаром його чекає підвищення.

Натан Мідс The Sun

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