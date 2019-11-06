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6 листопада • оновлено в 21:01
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У легендарної французької кінозірки Катрін Деньов стався інсульт

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Французька 76-річна актриса Катрін Деньов перенесла ішемічний інсульт.

Як передають місцеві ЗМІ з посиланням на оточення артистки, її доставили в лікарню Парижа в середу, 6 листопада.

Ніяких порушень в руховій активності у Деньов немає, проте їй треба час, щоб остаточно відновитися.

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Повідомляється, що актрисі стало погано під час зйомок фільму режисера Емманюеля Берко, які проходять в околицях столиці Франції.

Катрін Деньов

Катрін Деньов

epa.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Катрін Деньов
Місце
Франція Париж
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