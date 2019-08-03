Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

У Києві увічнили пам'ять легендарного Кузьми Скрябіна: як це було

1.2т Читати матеріал російською

У Києві на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я легендарного музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), який загинув у ДТП.

За даними "Урядовий кур'єр", на церемонії відкриття була присутня вдова артиста, засновниця Фонду ім. Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук з дочкою.

"Не я повинна тут стояти і не я повинна сказати ці слова. Завжди, коли закінчувався концерт, Андрій казав "дякую, люди". Дякую, Андрійку, за те, що ти в наших серцях і душах. Дякуємо тобі за те, що ти нам дав надію і віру, і кожному дав право бути таким, як ти, і щоб кожен мав право на помилки. І був справжнім патріотом своєї країни. Робімо світ кращим, бережімо рідних і пам’ятаймо: коли ми підемо звідси, життя триватиме далі й залишиться тільки те, що ми тут залишимо. Дякую вам, люди, дякую за підтримку", – сказала Світлана.

Вдова і дочка Скрябіна

Вдова і дочка Скрябіна

Фото Володимира Заїки

На церемонії також були присутні музиканти гуртів "Скрябін" і "Друга ріка". Останні також отримали власну табличку на площі. Крім того, на відкриття прийшли телеведуча Яніна Соколова, звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко, співачка Руслана Лижичко.

Новини
"Не вміє кохати!" Весілля Богомолова і Собчак наробило галасу серед зірок

"Площа зірок" існує із 2015 року. Свою зірку за цей час вже отримали актор і телеведучий Володимир Горянський, українська актриса театру і кіно Ада Роговцева, гурти С.К.А.Й., ТНМК, The Maneken, чемпіон світу з WBC Віктор Постол, актор Богдан Ступка та художниця Марія Примаченко.

Зірка Скрябіна

Зірка Скрябіна

Урядовий кур'єр

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУ ДФС в Києві виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого Скрябіна. Це викликало скандал у мережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес ТРЦ Гулівер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel