У Києві увічнили пам'ять легендарного Кузьми Скрябіна: як це було

У Києві на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я легендарного музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), який загинув у ДТП.

За даними "Урядовий кур'єр", на церемонії відкриття була присутня вдова артиста, засновниця Фонду ім. Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук з дочкою.

"Не я повинна тут стояти і не я повинна сказати ці слова. Завжди, коли закінчувався концерт, Андрій казав "дякую, люди". Дякую, Андрійку, за те, що ти в наших серцях і душах. Дякуємо тобі за те, що ти нам дав надію і віру, і кожному дав право бути таким, як ти, і щоб кожен мав право на помилки. І був справжнім патріотом своєї країни. Робімо світ кращим, бережімо рідних і пам’ятаймо: коли ми підемо звідси, життя триватиме далі й залишиться тільки те, що ми тут залишимо. Дякую вам, люди, дякую за підтримку", – сказала Світлана.

Вдова і дочка Скрябіна Фото Володимира Заїки

На церемонії також були присутні музиканти гуртів "Скрябін" і "Друга ріка". Останні також отримали власну табличку на площі. Крім того, на відкриття прийшли телеведуча Яніна Соколова, звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко, співачка Руслана Лижичко.

"Площа зірок" існує із 2015 року. Свою зірку за цей час вже отримали актор і телеведучий Володимир Горянський, українська актриса театру і кіно Ада Роговцева, гурти С.К.А.Й., ТНМК, The Maneken, чемпіон світу з WBC Віктор Постол, актор Богдан Ступка та художниця Марія Примаченко.

Зірка Скрябіна Урядовий кур'єр

Кузьма Скрябін ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУ ДФС в Києві виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого Скрябіна. Це викликало скандал у мережі.

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