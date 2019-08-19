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У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

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У неділю, 8-го вересня, на території "ONOVO Dendra Hotel" відбудеться перший розважальний сімейний фестиваль "Папа FEST".

На унікальній локації серед соснового лісу, татусі і їхні сім’ї отримають незабутні емоції та зможуть здобути цікаві вміння і знання. На гостей фесту очікують видовищні фотозони, низка дивовижних майстер-класів, конкурсів, чемпіонатів, виступи цікавих спікерів та зустрічі з блогерами. Татусям особливо сподобаються чоловічі змагання.

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора з сім`єю

Матусі ж оцінять б’юті та зони шопінгу, з дизайнерським одягом. Малеча буде в захваті від дитячої анімаційної шоу-програми, атракціонів, захоплюючих квестів з костюмованим перевтіленнями та кастингу до дитячого теле-шоу "Kids Team", як шляху стати справжньою зіркою! І всім, не залежно від віку й статі, сподобаються смаколики з фудкору, концерти зірок шоу-бізнесу, розіграші таких призів, як сімейна подорож, смартфон та інші.

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора з сім`єю

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора

Відвідувачі заходу зможуть поринути в атмосферу першокласного сімейного вікенду та надовго закарбують в пам`яті незабутній відпочинок на родинному фестивалі "Папа FEST".

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора з сім`єю

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора з сім`єю

У Києві пройде сімейний фестиваль "Тато FEST" від Дяді Жори

Дядя Жора з сім`єю

Організатор: лідер в сфері організації свят "Дядя Жора Company".

Зірковий ведучий — Дядя Жора: "Я батько в кубі. У мене три доньки віком від двох до сімнадцяти років. Тому про сімейний відпочинок і справді захоплюючі й водночас корисні розваги я знаю практично все. Приходьте і переконайтесь. Буде весело!", — обіцяє Дядя Жора.

"Папа FEST" — сімейний розважальний фестиваль для родин, які прагнуть активних та незабутніх емоцій.

Дата проведення: 8 вересня, неділя.

Часові проміжки: 10.00 – 22.00

Місце: "ONOVO Dendra Hotel", Київ, Бориспільське шосе, 18 км

Вартість вхідного квитка: 150 грн

Додаткова інформація: +38 (067) 690 20 60, zakaz@jora.biz, event2@jora.biz

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Особа
Дядя Жора
Місце
Україна Київ
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