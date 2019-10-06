У 12 років: сенсаційна деталь про Коді Сімпсона та Майлі Сайрус

Австралійський співак Коді Сімпсон закохався у співачку Майлі Сайрус в 12 років і чекав десятиліття, поки вона не розлучилася з актором Ліамом Хемсвортом, перш ніж почати з нею зустрічатися.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail. Юний співак ще в 2009 році написав в Twitter, що любить Майлі, а потім "витратив роки", переглядаючи з нею інтерв'ю, перш ніж пара нарешті зустрілася.

Співак Коді Сімпсон і співачка Майлі Сайрус

"Майлі Сайрус завжди була моєю улюбленою знаменитістю в дитинстві. Я знав усі її слова пісень, я не збираюся брехати", – зізнався Коди в інтерв'ю для Fuse в 2012 році.

Вони вперше перетнулися в Лос-Анджелесі на прем'єрі фільму Ліама "Голодні ігри" в 2012 році, після чого Коді зізнався в інтерв'ю, що вона "добре виглядає".

Юні Коді Сімпсон і Майлі Сайрус dailymail.co.uk

Коді Сімпсон і Майлі Сайрус dailymail.co.uk

На питання, чи зустрічалися вони особисто на цьому заході, Коді відповів: "Ні, я ще не зустрічався з нею. Її хлопець тут, і він австралієць".

Коди і Майлі ще міцніше здружилися в 2015 році після спільної роботи над благодійним проектом, поки в жовтні цього року їхні стосунки не стали романтичними.

Поцілунок Коді Сімпсон і Майлі Сайрус dailymail.co.uk

Сімпсон не раз зізнавався в інтерв'ю, що вважає Сайрус однією з кращих своїх подруг. За його словами, Сайрус дуже "відкрита та легка людина".

Співак Коді Сімпсон dailymail.co.uk

У жовтні 2019 року Майлі Сайрус застали за поцілунком з Коді Сімпсоном під час зустрічі в закусочній Лос-Анджелеса Backyard Bowls. Артисти довго розмовляли, після чого Сайрус села на коліна до Симпсону і почала його цілувати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Майлі Сайрус дозволила фанатам чіпати себе за інтимні місця на концерті.

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