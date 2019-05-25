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"Ци*ьки, які говорять": відома в Росії блогер розкрила свій секрет

5.9тЧитати матеріал російською

Відома в Росії блогер Наталія Краснова в інтерв'ю Регіні Тодоренко зізналася, що виставляє груди, щоб привернути увагу глядачів.

Як це працює, вона розповіла в програмі "П'ятниця з Регіною" (щоб подивитися відео, проскроллте до кінця сторінки).

"Так, чесно. Навіть дівчаток, виявляється, приваблюють ци*ьки. Ну ось, мені сказали: "Прийди, як тобі зручно". Спочатку думала, може якось красиво одягнутися. Потім думаю, да ладно у нас же жіночі балачки", – розповіла Краснова.

Наталія Краснова

Наталія Краснова

Instagram Наталії Красновой

За її словами, в інтернеті на відміну від телебачення відразу зрозуміло, чи добре заходить контент. Це можна простежити за кількістю лайків, дізлайків і коментарів.

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"Якщо є груди в кадрі – відразу багато переглядів, мільйон за один день в Instagram. Вони пишуть: "я спочатку підписався на тебе, думав просто – "ци*ьки, які говорять". Потім слухаю, а ти виявляється якісь теорії знаєш, психологію вивчала", – посміялася вона.

Наталія Краснова в машині

Наталія Краснова в машині

Instagram

Довідка: Наталя Краснова – учасниця клубу КВН, гумористичних передач "Камеді Баттл", "Стендап", ведуча гумористичного б'юті-блогу на YouTube. На її аккаунт в Instagram підписано 2,2 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Краснова нарвалася на комплемент від президента Росії Володимира Путіна. Вона запитала, коли блогінг стане професією.

"Ви виглядаєте молодшрю за свій вік. Ми знаємо, за рахунок чого живуть блогери - за рахунок рекламних грошей. У вас, судячи з усього, це добре виходить", - відповів тоді Путін.

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Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКрасаблогер
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Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Эта Краснова- сестра смирновой? очень похожи! Умом!
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