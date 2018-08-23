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"Це відкрита рана": легендарна Роговцева виступила на Донбасі з потужною промовою

1.7тЧитати новину російською

Народна артистка України Ада Роговцева вирушила в прифронтову Авдіївку (Донецька область), де 22 серпня виступила перед місцевими жителями і бійцями ЗСУ.

Акторка багато говорила про поетесу Лесю Українку, вважаючи її загартованою натурою, яка не боялася смерті. У цьому артистка побачила її схожість з нашими воїнами, передає Авдеевка.сити .

"Авдіївка - це відкрита рана. Авдіївка - це мужність. Ми об'їздили багато сіл, батальйонів. І говорили з такими людьми, що віриш - настануть кращі часи. Буде перемога! Україна встоїть. Я закохана у багатьох наших хлопців - 18 їм або 60 - це не важливо. Вони наші рідні діти і захисники", - сказала Роговцева на відео.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ада Роговцева запевнила, що ні за які гроші не поїде грати на російській сцену.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Ада Роговцева
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Когда членом КПСС была, то такие же речи толкала.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Её настоящая фамилия, оказывается, Роговец. Она превратилась в Роговцеву на заре своей театральной карьеры, чтобы русским понравится, типа она с русской фамилией.
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