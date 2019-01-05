''Це перебір!'' Волочкова зганьбилася еротичним фото у шпагаті

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики у мережі, у черговий раз продемонструвавши свій шпагат.

Нове фото з відпочинку було викладене в її Instagram. "Ось вирішила поміряти цей диван своїм шпагатом... Так диван або тахта занадто короткі! А ноги довгі", – написала вона.

Користувачі не оцінили її хвастощів. "Це вже перебір!", "Ви хвора?", "Що за маніакальна жага розсовувати ноги?" – запитують вони.

Анастасія Волочкова Instagram Анастасії Волочкової

Крім того, хвилю обурення викликали помилки, які Волочкова зробила у своєму одкровенні.

"Ви написали, що мізків немає? А у вас вони є? Їх настільки багато, що дозволяєте собі допускати помилки..." – дорікнули Волочковій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова у черговий раз піддалася критиці через пляжне фото.