''Це перебір!'' Волочкова зганьбилася еротичним фото у шпагаті

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики у мережі, у черговий раз продемонструвавши свій шпагат.
Нове фото з відпочинку було викладене в її Instagram. "Ось вирішила поміряти цей диван своїм шпагатом... Так диван або тахта занадто короткі! А ноги довгі", – написала вона.
Користувачі не оцінили її хвастощів. "Це вже перебір!", "Ви хвора?", "Що за маніакальна жага розсовувати ноги?" – запитують вони.
Анастасія Волочкова
Instagram Анастасії Волочкової
Крім того, хвилю обурення викликали помилки, які Волочкова зробила у своєму одкровенні.
"Ви написали, що мізків немає? А у вас вони є? Їх настільки багато, що дозволяєте собі допускати помилки..." – дорікнули Волочковій.
Мої золоті, як я всіх вас люблю! 🙏🏻 Чи не перестаю вас дивувати .. Ось вирішила поміряти цей диван своїм шпагатом..Так диван або тахта занадто короткі! 🦔 А ноги-довгі. А що робити? 😂🌴А ви знаєте довжину мого шпагату? А ви сідайте на поперечний? Хлопці, я зараз реально здохну від сміху! 🤣 Добре, що ви хоч зрозуміли, що не буде мій охраннік🤣🤣🤣 Якби гучність мого сміху можна було б викласти з ним з Мальдів .., ви б так поржалі..🤣🤣🤣А я тут подзагорела..🌴 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова у черговий раз піддалася критиці через пляжне фото.