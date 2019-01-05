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''Це перебір!'' Волочкова зганьбилася еротичним фото у шпагаті

5.1тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики у мережі, у черговий раз продемонструвавши свій шпагат.

Нове фото з відпочинку було викладене в її Instagram. "Ось вирішила поміряти цей диван своїм шпагатом... Так диван або тахта занадто короткі! А ноги довгі", – написала вона.

Користувачі не оцінили її хвастощів. "Це вже перебір!", "Ви хвора?", "Що за маніакальна жага розсовувати ноги?" – запитують вони.

Новини
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram Анастасії Волочкової

Крім того, хвилю обурення викликали помилки, які Волочкова зробила у своєму одкровенні.

"Ви написали, що мізків немає? А у вас вони є? Їх настільки багато, що дозволяєте собі допускати помилки..." – дорікнули Волочковій.

Мої золоті, як я всіх вас люблю! 🙏🏻 Чи не перестаю вас дивувати .. Ось вирішила поміряти цей диван своїм шпагатом..Так диван або тахта занадто короткі! 🦔 А ноги-довгі. А що робити? 😂🌴А ви знаєте довжину мого шпагату? А ви сідайте на поперечний? Хлопці, я зараз реально здохну від сміху! 🤣 Добре, що ви хоч зрозуміли, що не буде мій охраннік🤣🤣🤣 Якби гучність мого сміху можна було б викласти з ним з Мальдів .., ви б так поржалі..🤣🤣🤣А я тут подзагорела..🌴 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова у черговий раз піддалася критиці через пляжне фото.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Опозорился ипанутый Обоз. Ему не привыкать.
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