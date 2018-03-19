"Це неймовірно!" Зіанджа викликала фурор виступом на "Голосі країни"

Учасниця вокального шоу "Голос країни" Зіанджа, яка раніше була відома в Україні як співак Борис Апрель, захопила суддів і глядачів своїм співом.

У восьмому випускові проекту, який пройшов у неділю, 18 березня, Зіанджа разом з Олексієм Бакланом виконала пісню "Summertime Sadness" Лани Дель Рей. У "вокальному нокауті" перемогла співачка, проте Олексія вирішила врятувати Тіна Кароль, взявши його в свою команду замість іншої учасниці - Марини Кіладзе.

Наставник Зіанджі Потап назвав співачку "іншою, з іншої планети". "Це було краще виконання, за весь час, коли я чув цю пісню", - сказав репер.

Інші члени журі також не приховували свого захоплення. "Це найпопулярніший буде ролик у YouTube. Це було приголомшливо, це було неймовірно!" - прокоментувала виступ Тіна Кароль. До того ж, популярна співачка встигла зробити комплімент зовнішності учасниці шоу. "Я як дівчина тобі скажу - мені дуже приємно дивитися на твої ноги", - зізналася Тіна.

Виконання Зіанджі високо оцінили й глядачі.

"Це той випадок, коли кавер кращий за оригінал у сотні разів", "Зіанджа просто розтопила мене", "краща", "за сміливість треба віддати належне", - коментують інтернет-користувачі відео виступу на YouTube-каналі проекту.

Водночас деяким глядачам не припав до душі виступ підопічної Потапа.

"Зіанджі хіба що мультики озвучувати", "у Зі голос чудовий, але в цьому виступі було реально погано", - пишуть користувачі.

Як писав "Обозреватель", раніше Зіанджа зізналася, що в новому тілі їй доводиться дотримуватися жорстких обмежень.