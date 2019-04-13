МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Це диявол!" Пугачова розповіла про пияцтво Кіркорова

3.4тЧитати матеріал російською

Російська співачка Алла Пугачова заявила, що її колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову категорично не можна пити, оскільки тоді він перетворюється в "диявола".

За словами Пугачової, за своє життя вона бачила артиста п'яним три рази, передає "КП".

"Це катастрофа. Це руйнується все. Це щось, таке дійство йде, великомасштабне. Викидаються якісь гроші, набиваються морди. Розумієте, це щось страшне. З цього позитивного хлопчика вилазить диявол", - заявила Пугачова.

Новини
"Був хлопчик..." Стало відомо про померлу дитину Пугачової і Кіркорова

Кіркоров і Пугачова

Кіркоров і Пугачова

Glamurchik.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова розповіла про розлучення з Кіркоровим і пояснила, чому пішла до Галкіна.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Алла ПугачоваФіліп Кіркоров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки