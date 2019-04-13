"Це диявол!" Пугачова розповіла про пияцтво Кіркорова

Російська співачка Алла Пугачова заявила, що її колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову категорично не можна пити, оскільки тоді він перетворюється в "диявола".

За словами Пугачової, за своє життя вона бачила артиста п'яним три рази, передає "КП".

"Це катастрофа. Це руйнується все. Це щось, таке дійство йде, великомасштабне. Викидаються якісь гроші, набиваються морди. Розумієте, це щось страшне. З цього позитивного хлопчика вилазить диявол", - заявила Пугачова.

Кіркоров і Пугачова Glamurchik.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова розповіла про розлучення з Кіркоровим і пояснила, чому пішла до Галкіна.

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