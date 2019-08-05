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"Це дійсно круто!" Самородок з України вразила мережу своєю піснею

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У мережі вражені талантом української співачки і композитора Софії Жукової, яяка стала Лауреатом І премії в категорії Вокалістки 14-16 років. Також вона отримала спеціальну премію на фестивалі "Чорноморські Ігри" -2019.

Відео її пісні "Неформатна" на YouTube отримало масу захоплених відгуків.

"Софія, це по-справжньому круто!", "Були на" Чорноморських іграх "! Уболівали за тебе! Дуже круто! Всій сім'ї сподобалася пісня і голос!", "Аааа, це любов!", "Дуже круто!", - написали в коментарях до пісні.

"Це дійсно круто!" Самородок з України вразила мережу своєю піснею

Відзначимо, що Софія вже двічі брала участь в найпрестижнішому дитячому фестивалі "Чорноморські Ігри". У 2019 вона отримала на конкурсі спеціальний приз, ставши одним з головних відкриттів фестивалю.

"Це дійсно круто!" Самородок з України вразила мережу своєю піснею

Крім того, вже в вересні Софія Жукова візьме участь у фестивалі "Червона рута", виконавши кілька нових пісень з власного репертуару, де може стати одним з головних фаворитів конкурсу.

Також юна співачка публікує в мережі безліч каверів на українські та іноземні хіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13-річний киянин Ярослав Рогальський захопив мережу виступом в завершальному випуску сліпих прослуховувань шоу "Голос. Діти-5"

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Місце
Україна
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