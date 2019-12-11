Трохи, але дорого: стало відомо, яку спадщину залишив Лужков

Спадкоємцям колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який помер 10 грудня, дісталися розкішні апартаменти.

За даними видання "КП", діти чиновника отримали розкішну квартиру площею більше 150 метрів квадратних у самому центрі Москви.

"Тихий провулок московського центру, 3-тя Тверська-Ямська вулиця, будинок 48. Поруч Тверській РАГС і красивий Міуський сквер. Тут був прописаний Юрій Лужков. Але ні сусіди, ні охорона, ні продавці сусідніх магазинів ніколи Юрія Михайловича тут не бачили. І взагалі в розкішних апартаментах, площею більше 146 квадратних метрів ніхто останні років 10 не живе", – йдеться в повідомленні.

Будинок з квартирою Лужкова google maps

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Уточнюється, що про вартість такої нерухомості, тепер уже з історією, залишається тільки здогадуватися. У будинку на продаж виставлено лише дві квартири, приблизно такою ж площею: 3-кімнатна 143 метра квадратних коштує 130 мільйонів рублів (48,5 млн грн), і така ж у сусідньому під'їзді за 99,9 млн (37,2 млн грн).

Юрій Лужков

"Його це квартира чи ні сказати складно, та ніхто вам і не скаже. Взагалі такі квартири в центрі – штучний товар, і продавці і покупці як правило воліють залишатися в тіні. Подібні угоди з купівлі-продажу власності знаменитих і впливових людей відбуваються в закритому режимі, навряд чи ви побачите оголошення про продаж у вільному доступі. Якби мені довелося продавати таку нерухомість, то стартову ціну я б порекомендувала в один мільярд рублів, як у сусідів. Але такі рішення все одно залежать від власників, і вони мають право встановити будь-яку вартість, навіть кадастрову, яка набагато нижчу за реальну", – сказала незалежний аналітик ринку нерухомості Москви Ірина Лопухова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер після операції на серці. Її проводили в німецькому Мюнхені в клініці університету "Гроссхадерн". Пізніше російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть Лужкова.

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