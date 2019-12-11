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11 грудня • оновлено в 18:31
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Трохи, але дорого: стало відомо, яку спадщину залишив Лужков

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Спадкоємцям колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який помер 10 грудня, дісталися розкішні апартаменти.

За даними видання "КП", діти чиновника отримали розкішну квартиру площею більше 150 метрів квадратних у самому центрі Москви.

"Тихий провулок московського центру, 3-тя Тверська-Ямська вулиця, будинок 48. Поруч Тверській РАГС і красивий Міуський сквер. Тут був прописаний Юрій Лужков. Але ні сусіди, ні охорона, ні продавці сусідніх магазинів ніколи Юрія Михайловича тут не бачили. І взагалі в розкішних апартаментах, площею більше 146 квадратних метрів ніхто останні років 10 не живе", – йдеться в повідомленні.

Будинок з квартирою Лужкова

Будинок з квартирою Лужкова

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Уточнюється, що про вартість такої нерухомості, тепер уже з історією, залишається тільки здогадуватися. У будинку на продаж виставлено лише дві квартири, приблизно такою ж площею: 3-кімнатна 143 метра квадратних коштує 130 мільйонів рублів (48,5 млн грн), і така ж у сусідньому під'їзді за 99,9 млн (37,2 млн грн).

Юрій Лужков

Юрій Лужков

"Його це квартира чи ні сказати складно, та ніхто вам і не скаже. Взагалі такі квартири в центрі – штучний товар, і продавці і покупці як правило воліють залишатися в тіні. Подібні угоди з купівлі-продажу власності знаменитих і впливових людей відбуваються в закритому режимі, навряд чи ви побачите оголошення про продаж у вільному доступі. Якби мені довелося продавати таку нерухомість, то стартову ціну я б порекомендувала в один мільярд рублів, як у сусідів. Але такі рішення все одно залежать від власників, і вони мають право встановити будь-яку вартість, навіть кадастрову, яка набагато нижчу за реальну", – сказала незалежний аналітик ринку нерухомості Москви Ірина Лопухова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер після операції на серці. Її проводили в німецькому Мюнхені в клініці університету "Гроссхадерн". Пізніше російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть Лужкова.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Юрій Лужков
Місце
Росія Москва
Тег
нерухомість
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