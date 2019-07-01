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Третій номер журналу Obozrevatel: прима-балерина Христина Шишпор і більше ексклюзивної інформації

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OBOZREVATEL випустив третій номер свого нового проекту — журналу для українців, які шукають якісну і цікаву подачу у друкованих ЗМІ.

Обкладинку прикрасила прима-балерина Національного академічного театру опери і балету України Христина Шишпор.

На обкладинці третього номеру Христина Шишпор

На обкладинці третього номеру Христина Шишпор

В ексклюзивному інтерв'ю балерина відверто поділилася історіями про пристрасті, таємниці і свій шлях до успіху.

Розділ Show

Розділ Show

У номері за липень-серпень ви можете:

  • Прочитати про 10 маловідомих місць України, куди варто поїхати

Розділ Travel

Розділ Travel

  • Дізнатися, кого у сучасному світі вважають іконами стилю, на кого хочуть бути схожими мільйони жінок

Розділ Show

Розділ Show

  • Прочитати про найбагатшого шеф-кухаря світу Гордона Рамзі

Розділ Smak

Розділ Smak

Редакція підготувала ще більше цікавого ексклюзивного контенту.

Розважальний контент поданий не лише через опис трендів і життя зірок, а й розкриває такі важливі теми, як здоров'я, секс, психологія.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найважливіші теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті теми, які сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений на сторінках журналу.

Третій номер журналу Obozrevatel: прима-балерина Христина Шишпор і більше ексклюзивної інформації

Шукайте свіжий номер!

Міста: Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомир, Одеса, Львів, Чернівці

Мережі: Ашан, Епіцентр, VARUS, кіоски преси

А ще: аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів

  • OBOZREVATEL — інтернет-ЗМІ №1 в Україні, яке завоювало високу оцінку.

  • Довіру до сайту підтверджують рекорди — 2,9 млн користувачів відвідали сайт 21 квітня (дані Google Analytics) — у важливий день виборів президента України.

  • OBOZREVATEL — єдиний український сайт, який склав конкуренцію прокремлівським ресурсам і входить у ТОП-15 рейтингу LiveInternet за вибіркою "Всі країни".

  • Також ми — важливе джерело об'єктивної інформації для вихідців із пострадянських країн в усьому світі. Серед наших читачів є жителі США, Ізраїлю, Німеччини, Казахстану, Білорусі та інших країн.

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