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Треба заплатити: відомий російський актор зробив скандальну пропозицію по Криму

9.9тЧитати новину російською

Скандальний російський актор Михайло Єфремов запропонував Росії "вирішити" питання анексії Криму, відкупившись безкоштовними поставками газу Україні.

Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю. Він вважає, що таким чином Росія зможе "помиритися" з Україною.

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони гроші беруть за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - заявив актор.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Михайло ЄфремовЮрій Дюдь
Місце
Росія
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
У чувака білка конкретно замудохала.
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Граб Юрій
Граб Юрій
хуй тебе Миша на все лицо
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