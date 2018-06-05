Треба заплатити: відомий російський актор зробив скандальну пропозицію по Криму

Скандальний російський актор Михайло Єфремов запропонував Росії "вирішити" питання анексії Криму, відкупившись безкоштовними поставками газу Україні.

Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю. Він вважає, що таким чином Росія зможе "помиритися" з Україною.

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони гроші беруть за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - заявив актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розповів про умови повернення Криму Україні.