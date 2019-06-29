"Трансгендери теж розглядаються": Алібасов оголосив про несподіване рішення

Продюсер музичного гурту "На-На" Барі Алібасов після скандальної історії з отруєнням рідиною "Крот" запропонував трансгендерам пройти кастинг в музичний колектив.
Як повідомляє російський "П'ятий канал", оновлення складу гурту потрібно для постановки нового міжнародного авангардного шоу.
"Пріоритет віддаватиметься творчим особистостям, які мають в своєму активі дуже сміливі та авангардні ідеї, які вони готові втілювати в життя", – розповів Алібасов.
Фото: kp.ru
За його словами, в якості кандидатів розглядатимуться учасники від 20 до 25 років зростом не нижче 178 сантиметрів. Склад гурту "На-На" планується залишити чоловічим, але трансгендери як кандидати теж розглядаються.
"В якості кандидатів також розглядатимуться і трансгендери – дами, які прийшли на зміну статі та приєдналися до сильної половини людства", – підкреслив він, пояснивши, що залишити заявку можна на сайті.
Барі Алібасов
GLOBAL LOOK press
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 червня російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
Алібасов-молодший заявив, що на історії з отруєнням батька заробив близько 26 мільйонів рублів.
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