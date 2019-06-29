"Трансгендери теж розглядаються": Алібасов оголосив про несподіване рішення

Продюсер музичного гурту "На-На" Барі Алібасов після скандальної історії з отруєнням рідиною "Крот" запропонував трансгендерам пройти кастинг в музичний колектив.

Як повідомляє російський "П'ятий канал", оновлення складу гурту потрібно для постановки нового міжнародного авангардного шоу.

"Пріоритет віддаватиметься творчим особистостям, які мають в своєму активі дуже сміливі та авангардні ідеї, які вони готові втілювати в життя", – розповів Алібасов.

Фото: kp.ru

За його словами, в якості кандидатів розглядатимуться учасники від 20 до 25 років зростом не нижче 178 сантиметрів. Склад гурту "На-На" планується залишити чоловічим, але трансгендери як кандидати теж розглядаються.

"В якості кандидатів також розглядатимуться і трансгендери – дами, які прийшли на зміну статі та приєдналися до сильної половини людства", – підкреслив він, пояснивши, що залишити заявку можна на сайті.

Барі Алібасов GLOBAL LOOK press

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