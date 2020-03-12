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12 березня • оновлено в 06:51
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Том Генкс із дружиною заразилися коронавірусом

4.5т
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Відомий американський актор Том Генкс повідомив, що він і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.

Зізнання він зробив уранці у четвер, 12 березня на своїй сторінці в Twitter.

"Привіт, друзі. Рита і я зараз тут, в Австралії. Ми відчули себе трохи втомленими, застуженими, і ще з'явився біль у тілі. У Ріти час від часу був озноб. Щоб все зробити правильно, як і потрібно зараз, нас перевірили на коронавірус, і результат виявився позитивним", – поділився актор.

Том Генкс із дружиною заразилися коронавірусомів

Том Генкс із дружиною заразилися коронавірусомів

allwomen.ru

63-річний Генкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, розповів актор.

Том Генкс із дружиною заразилися коронавірусом

Скріншот

Тепер вони будуть проводити час в самоізоляції. Генкс пообіцяв, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і будуть ізольовані стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.

В Австралії Генкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився Головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Том Хенкс
Місце
Австралія
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