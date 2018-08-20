Титанік - повернення: британка перед порятунком співала в морі 10 годин поспіль, щоб вижити

В Адріатичному морі врятували громадянку Великобританії, яка випала з круїзного лайнера.

Жінка провела у воді 10 годин, і весь цей час співала, щоб не замерзнути, повідомляє. 46-річну Кей Лонгстафф врятували за сто кілометрів від берегів Хорватії і доставили в лікарню міста Пула. Її життя знаходиться поза небезпекою, повідомляє BBC News.

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У суботу британка прийшла на вечірку, яка проходила на верхній палубі круїзного судна Norwegian Star. Вона впала в море близько опівночі - як саме це сталося, до кінця не ясно.

Інші пасажири помітили сумочку і паспорт Лонгстафф, що лежали на палубі, після чого підняли тривогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові врятували кошеня.