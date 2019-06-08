"Тимошенко замість Тіни Кароль, Ляшко – DZIDZIO": українських політиків покликали на естраду

Якщо зірки українського шоу-бізнесу масово йдуть у політику, то і політики можуть себе спробувати на естраді.

Зокрема, всі шанси збирати повні зали є у лідера Радикальної партії Олега Ляшка, лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко і засновника "Опозиційної платформи "За життя" Юрія Бойка. Про це в ефірі ObozTV розповів продюсер Денис Путинцев.

"Ляшко перший має йти в шоу-бізнес. Ну, стадіони він би може і не збирав, але Будинки культури на периферії, для свого електорату – збирав би 100%. Він точно харизматична особистість. Без сумнівів", – зазначив Путинцев.

На його думку, нардеп може успішно конкурувати з українським гуртом DZIDZIO ("Дзідзьо").

Юлію Тимошенко продюсер бачить на місці Тіни Кароль.

"У Тимошенко дуже така лірична, материнська історія. Я її бачу на місці Тіни Кароль", – поділився він.

А ось ніша для Юрія Бойка на сучасній естраді, за словами Путинцева, поки вільна.

"Бойко – це потрібно когось із шансону. Такий харизматичний, "тестостероновий" чоловік має бути. Який "вышел в степь Донецкую", – впевнений він.

"У нас вже багато років проблема з "тестостероновими" чоловіками десь від 30 до 40 років. Це зрілі чоловіки, на яких западає жіноча аудиторія. От не можу я знайти на Бойка кандидатуру, тому що немає в українському шоу-бізнесі такої чоловічої фігури", – зізнався продюсер.

Олег Ляшко і Юлія Тимошенко "Страна"

OBOZREVATEL нагадує, хто із зірок української естради може піти в політику:

Про участь в дострокових парламентських виборах заявив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У травні 2019 року він представив власну політичну силу "Голос".

Український співак і музикант Віктор Павлік розповів, що веде переговори з лідером партії "Моя стабільність" Василем Журавльовим, однак остаточного рішення поки немає.

З чуток, пропозиці. увійти до партійних списків отримав і секс-символ української естради, поп-співак Олег Винник. Втім, його продюсер Олександр Горбенко назвав цю інформацію "повною нісенітницею".

Про створення "жіночої" політичної партії несподівано оголосила співачка Оля Полякова. При цьому в коментарі OBOZREVATEL вона вказала, що не піде на позачергові вибори 21 липня, а спочатку набереться досвіду і тільки тоді може розпочати свою діяльність в парламенті.

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