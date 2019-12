TIME назвав 16-річну Ґрету Тунберґ "Людиною року"

Американський журнал Time назвав 16-річну шведську екоактівістку Грету Тунберг Людиною року.

Обкладинка зі стоїть на скелі дівчиною з'явилася в Twitter видання.

. @GretaThunberg is TIME 's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6