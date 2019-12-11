TIME назвав 16-річну Ґрету Тунберґ "Людиною року"

Американський журнал Time назвав 16-річну шведську екоактівістку Грету Тунберг Людиною року.

Обкладинка зі стоїть на скелі дівчиною з'явилася в Twitter видання.

"Кліматична активістка Грета Тунберг зуміла перетворити неясні тривоги щодо планети в міжнародний рух за глобальні зміни", - вказує видання.

Новини Ґрета Тунберґ отримала незвичайну версію Нобелівської премії

Також на нагороду могли претендувати:

сенатор-демократ, голова палати представників конгресу США Ненсі Пелосі (ініціатор процедури імпічменту американського президента);

засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг;

президент США Дональд Трамп;

американська футболістка Меган Рапіно;

таємний інформатор розвідки США, який подав скаргу на Трампа після його телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським;

голова КНР Сі Цзіньпін;

прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн ;;

учасники протестів в Гонконзі;

особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, пов'язаний з "українською справою" президента США.

Грета Тунберг - шведська школярка, яка народилася в родині відомої оперної співачки Малени Ернман і актора Сванте Тунберга. Вона стала знаменитою після відмови ходити в школу і початку одиночного протесту під стінами шведського парламенту в зв'язку з кліматичними проблемами. Вона хотіла, щоб уряд став активніше вживати заходів по боротьбі зі змінами клімату і щоб політики почали дотримуватися умов Паризького угоди по клімату. Дівчинка відмовлялася ходити в школу по п'ятницях, закликаючи підлітків по всьому світу наслідувати її приклад. У 2019 її підтримали тисячі людей по всій планеті. Тунберг принципово відмовляється літати на літаках через шкоду для екології. Наприклад, на саміт в США вона пливла на поромі. Відомо, що у Тунберг - синдром Аспергера. Це психічний розлад, який впливає на поведінку дівчинки на публіці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг відмовилася від престижної премії Північної Ради в розмірі $ 50 тис., і заявила, що "не потребує нагороди".

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