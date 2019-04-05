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Тільки на “Золотій Жар-птиці”: Тіна Кароль і “Бумбокс” вперше наживо виконають спільний трек “Безодня”

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Співачка Тіна Кароль і гурт “Бумбокс” викликали неабиякий фурор, оголосивши в Мережі новину про запис дуету. Пісню та кліп “Безодня” було презентовано онлайн 4 квітня. І саме її незвичний творчий тандем обіцяє ексклюзивно представити на цьогорічній церемонії нагородження премії “Золота Жар-птиця”!

– Це перший офіційний дует за мою творчу кар’єру! – наголосила Тіна Кароль. – У “Безодні” поєдналися наші з Андрієм таланти, душі, наші досвіди різного характеру: не тільки музичні, а й життєві. Це максимально зважена, доросла пісня!

Тільки на “Золотій Жар-птиці”: Тіна Кароль і “Бумбокс” вперше наживо виконають спільний трек “Безодня”

– Думаю, через таку партнерку по дуету мені заздрять усі чоловіки! – прокоментував фронтмен “Бумбоксу” Андрій Хливнюк. – Чому саме Тіна? Коли я думав над цим треком, як саме він буде звучати, по радіо в авто я почув її голос... Виявилося, що, до того ж, якраз у цей день був її день народження!

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Тільки на “Золотій Жар-птиці”: Тіна Кароль і “Бумбокс” вперше наживо виконають спільний трек “Безодня”

Тіна Кароль та Андрій Хливнюк пообіцяли не зупинятися на одній спільній роботі. Насолодитися фантастичним дуетом наживо можна буде вже 18 квітня в НПМ “Україна”, де о 18:00 розпочнеться церемонія нагородження премії “Золота Жар-птиця”. Окрім вручення заповітних статуеток, на глядачів чекатиме й гала-концерт; ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, “Воплі Відоплясова”, Злата Огнєвіч, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов та інші.

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Особи
Тіна КарольБумбокс
Місце
Україна
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