TikTok в Україні: цікаві факти і популярні блогери

Сьогодні TikTok за популярністю і залученості користувачів обігнав Instagram, що вже говорити про інших соцмережах. Платформа, на якій знімають смішні і музичні відео, досягла вже близько одного мільярда користувачів по всьому світу.

OBOZREVATEL розповідає п'ять цікавих фактів про TikTok, а також про найпопулярніші блогерів-тіктокерів з України.

Факт 1. TikTok – коли з'явився

Вперше платформа TikTok відкрилася в 2016 році, проте діяла вона тільки на азіатському ринку і була популярною на своїй батьківщині, в Китаї. Справжня слава до додатка прийшла після запуску міжнародної версії в 2018 році. Причому, на відміну від Instagram, TikTok набрав підписників стрімко.

Факт 2. Кількість користувачів

До 2020 року TikTok набрав вже більше мільярда користувачів з 150 країн світу. При цьому, якщо спочатку платформа була підліткової, середній вік аудиторії становив 13-20 років, то вже більше року зберігається тенденція "дорослішання". У Китаї 60% користувачів – це люди у віці 25-44 роки, а за межами Китаю – 43% старше 24 років.

Факт 3. Гендерна поділ

За даними соціологів, найбільш активними користувачами соцмереж є дівчатка. Але ось TikTok спочатку став "чоловічим" додатком. Наприклад, в США 55% передплатників – чоловіки, в інших країнах також зберігається тенденція більшості підписників чоловічої статі.

Факт 4. Дорослішання контенту

Спочатку TikTok був платформою для розважального контенту – скетчі, Вайни, флешмоби, різні гумористичні сценки були 90% змісту. Однак, як і у випадку з Instagram, в популярній мережі з'явилися блоги громадських діячів, юристів, лікарів, викладачів і відомих компаній.

Факт 5. Чи можна заробити в TikTok?

Відповідь – так, можна. Сама платформа не платить своїм блогерам, як, наприклад, YouTube, але можливість заробити в додатку є. Для цього популярні акаунти можуть брати участь в рекламних інтеграції, просувати різні бренди або агентства. Крім того, можна заробити в колаборації з іншими блогерами.

Найпопулярніші тіктокери України

Яна Дога / Yana Doga, 5,3 млн підписників

Канал Яни Доги присвячений тому, що разом з чоловіком дівчина знімає сценки про стосунки хлопця і дівчини, повсякденному сімейному житті і так далі. Крім того, тіктокерша танцює і бере участь у флешмобах. Відео дівчата набирають 1-2 мільйонів переглядів, а найпопулярніший ролик подивилися понад вісім мільйонів разів.

Яна Дога www.tiktok.com/@yanadogа

Паша і Христина / Pasha & Kristina, 2,8 млн підписників

Цей канал також веде сімейна пара – Паша і Христина з Києва. При цьому, хлопці називають себе "Сім'я Тік-токери". У відео вони розповідають про своє повсякденне життя, відносини між чоловіком і жінкою, постять смішні відео з котом. Хлопці заробляють на інтеграцію з брендами, проектах, просуванні і консалтингу.

Паша і Христина www.tiktok.com/@kuzinatv

Ліана / lianayel, 2,5 млн підписників

Ліана почала вести свій канал на TikTok ще два роки тому, коли платформа не була така популярна в Україні. Але вже тоді дівчина набрала кілька сот тисяч підписників, викладаючи відео про повсякденне життя. Крім того, дівчина підкорила аудиторію соцмережі сценками з перевдяганнями і образами відомих історичних персонажів. В одному з роликів Ліана перевтілюється в Червону Королеву з "Аліси в Країні Чудес". В середньому ролики блогерша набирають 200-300 тис. переглядів. Але окремі ролики мають більш 3 млн переглядів.

Ліана www.pinterest.ru

Влада Гармаш / VLADA GARMASH, 2,3 млн підписників

Цей канал веде 24-річна киянка Влада Гармаш. Розповідає тіктокерша також про сімейне життя, вагітності і відносинах. Крім того, в роликах блогерша дає поради по догляду за собою, розповідає секрети популярності в соціальних мережах. У своїх відео вона також показує свого молодого чоловіка.

Цікаво й те, що Гармаш одночасно веде ще й блог в Instagram про красу і подорожі. Там вона ділиться з підписниками секретами догляду за собою, дає поради з нанесення макіяжу і розповідає про різні бренди.

Влада Гармаш www.tiktok.com/@ggarmash

Ян Гордієнко / YanGo, 2 млн підписників

Яна Гордієнко багато користувачів соцмереж ще за часів його діяльності на YouTube. 21-річний блогер з Краматорська почав свою кар'єру на сайті-відеохостингу ще в кінці 2000-х, ставши одним з перших ютуберів в Україні. Зараз Гордієнко знімає відео на YouTube, де у нього 4,5 мільйона підписників, також у блогера є сторінка в Instagram з 3,5 млн шанувальників.

На каналі TikTok, де у Гордієнко 2 мільйони шанувальників, виходять відео про повсякденне життя, танцях і флешмобах. Одне відео стало вірусним і набрало 16 млн переглядів.

Ян Гордієнко twitter.com/734ea0ea630845e

Надя Дорофєєва / nadyadorofeeva, 1,8 млн підписників

Співачка Надя Дорофєєва часу дарма не втрачає. Зірка дуету "Время и Стекло" спочатку не обмежується тільки сценічної кар'єрою – в 2017 році співачка створила свій канал на YouTube, де розповідала про моду, своєму повсякденному житті і макіяжі.

Потім зірка створила сторінку в Instagram, а в 2019 році Дорофєєва з'явилася і в TikTok. Тут співачка публікує відео зі своїми піснями, гумористичні сценки про життя на карантині і сім'ї. Також зірка брала участь в Челлендж від CocaCola.