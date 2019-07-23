"Ти жив з холодною негідницею": батько Децла написав пронизливий пост

Батько відомого російського репера Децла продюсер Олександр Тлумацький зворушливо звернувся до загиблого сина і вилаявся на його вдову.

22 липня музиканту, могло б виповнитися 36 років. Батько присвятив в Instagram зворушливий пост реперу. Продюсер згадав про сварку з Кирилом, який не давав спілкуватися батькові з онуком.

"Шкода що ти жив з холодною, божевільною негідницею і так і не дізнався що таке справжнє кохання", – написав Олександр Тлумацький.

Олександр не зміг налагодити спілкування з онуком і затаїв на Тоні і його маму образу. Варто також відзначити, що після смерті Децла Олександр Тлумацький дав безліч інтерв'ю, в одному з яких зізнався, що його сина турбували відносини з дружиною Юлією.

Нагадаємо, репер помер 3 лютого, йому несподівано стало погано в клубі після виступу. Децла знайшли без свідомості на підлозі в гримерці. Швидка допомога врятувати чоловіка не змогла: він помер, не приходячи до тями. Пізніше медики оголосили: причина смерті - гостра серцева недостатність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося моторошне відео, на якому показані останні хвилини життя реп-виконавця.

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