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"Ти жив з холодною негідницею": батько Децла написав пронизливий пост

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Батько відомого російського репера Децла продюсер Олександр Тлумацький зворушливо звернувся до загиблого сина і вилаявся на його вдову.

22 липня музиканту, могло б виповнитися 36 років. Батько присвятив в Instagram зворушливий пост реперу. Продюсер згадав про сварку з Кирилом, який не давав спілкуватися батькові з онуком.

"Ти жив з холодною негідницею": батько Децла написав пронизливий пост

"Шкода що ти жив з холодною, божевільною негідницею і так і не дізнався що таке справжнє кохання", – написав Олександр Тлумацький.

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Олександр не зміг налагодити спілкування з онуком і затаїв на Тоні і його маму образу. Варто також відзначити, що після смерті Децла Олександр Тлумацький дав безліч інтерв'ю, в одному з яких зізнався, що його сина турбували відносини з дружиною Юлією.

Сьогодні тобі 36 ... Дуже шкода що ми з тобою так і не поговорили ... Прости що образа не дала мені привітати тебе в минулому році ... Шкода що ти жив з холодною, божевільної негідницею і так і не дізнався що таке справжня любовь .... Шкода що твій син якого ти любив більше життя так і не вийшов зі мною на сцену і не сказав теплі слова на згадку про тебе ... Шкода що тебе зрадили деякі люди яких ти вважав друзями і однодумцями ... Шкода що ти пішов так рано ... Може бути там, в іншому світі ти доб'єшся всього про що мріяв ... Ми обов'язково зустрінемося ам коли-небудь і обговоримо не поспішаючи все що не встигли ... Ти залишив глибокий слід в цьому житті і пам'ять про тебе буде вічною .... Лети високо .... Дуже шкода що все так вийшло .... не відпускає .... # децл #juzeppejostko #letruk # кіріллтолмацкій # хтось

Публікація від Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)

Нагадаємо, репер помер 3 лютого, йому несподівано стало погано в клубі після виступу. Децла знайшли без свідомості на підлозі в гримерці. Швидка допомога врятувати чоловіка не змогла: він помер, не приходячи до тями. Пізніше медики оголосили: причина смерті - гостра серцева недостатність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося моторошне відео, на якому показані останні хвилини життя реп-виконавця.

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