"Ти – чоловік нашої мрії!" Кароль заспівала для Зеленського на корпоративі. Ексклюзивне відео

Українська поп-діва Тіна Кароль виступила на корпоративі депутатів з партії "Слуга народу", де заспівала для президента Володимира Зеленського.

Відповідне ексклюзивне відео опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися ролик з корпоративу, проскрольте до кінця сторінки).

Кароль заспівала для Зеленського на корпоративі

Позаду співачки висів великий екран, де показували гостей свята. Кароль побачила, як камеру направили прямо на Зеленського, тому вона повернулася до його зображення та заспівала: "Ти – чоловік нашої мрії".

Кароль заспівала для Зеленського Кадр з відео

Президент не міг стримати емоцій від радості та розплився в усмішці. Поки співачка виконувала композицію, він жваво про щось говорив зі співрозмовником.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко. Пізніше з'явилися інформація про ціни на страви.

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