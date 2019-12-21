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21 грудня • оновлено в 16:55
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"Ти – чоловік нашої мрії!" Кароль заспівала для Зеленського на корпоративі. Ексклюзивне відео

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Українська поп-діва Тіна Кароль виступила на корпоративі депутатів з партії "Слуга народу", де заспівала для президента Володимира Зеленського.

Відповідне ексклюзивне відео опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися ролик з корпоративу, проскрольте до кінця сторінки).

Кароль заспівала для Зеленського на корпоративі

Кароль заспівала для Зеленського на корпоративі

Позаду співачки висів великий екран, де показували гостей свята. Кароль побачила, як камеру направили прямо на Зеленського, тому вона повернулася до його зображення та заспівала: "Ти – чоловік нашої мрії".

Кароль заспівала для Зеленського

Кароль заспівала для Зеленського

Кадр з відео

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Президент не міг стримати емоцій від радості та розплився в усмішці. Поки співачка виконувала композицію, він жваво про щось говорив зі співрозмовником.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко. Пізніше з'явилися інформація про ціни на страви.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Тіна Кароль Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу шоу-бизнес музика
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Иванович Василий
Иванович Василий
Не вижу ничего плохого, хоть и не сторонник Зе. Обычный корпоративчик, смысл так придираться? Я не в курсе, можно ли эти корпоративчики использовать на финансы партий, но если вдруг можно - тем более тогда не вижу повода придираться и обсуждать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда еще у украинцев не было столько слуг...
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