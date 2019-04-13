МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Тести

Як добре ви пам'ятаєте 7 сезонів ''Гри престолів''. Тест

1.2тЧитати матеріал російською

Вже 14 квітня в США покажуть першу серію фінального сезону "Гра престолів". В Україні з російським та українським дубляжем її подивляться тільки в понеділок ввечері.

Щоб підготувати читачів до перегляду восьмого сезону OBOZREVATEL пропонує одночасно гру і короткий екскурс попередніми. Дайте відповідь на питання і дізнайтеся, чи готові ви до заключної частини саги від HBO.

Як повідомлялося раніше, 3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра 8 сезону "Гри престолів", на якій були присутні автори проекту і актори, які знялися у стрічці.

Новини
Король Ночі з ''Гри престолів'' погостює в Києві: що відомо

Дивіться також на OBOZREVATEL, як виглядає кладовище загиблих героїв серіалу "Гра престолів" в Австралії. На ньому шанувальники саги можуть вшанувати пам'ять Маргеріт Тірелл, Кхала Дрого, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших персонажів.

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Гра престолів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гра престолів
Теги
серіалГра престолів 8тести
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки