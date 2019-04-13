Як добре ви пам'ятаєте 7 сезонів ''Гри престолів''. Тест

Вже 14 квітня в США покажуть першу серію фінального сезону "Гра престолів". В Україні з російським та українським дубляжем її подивляться тільки в понеділок ввечері.

Щоб підготувати читачів до перегляду восьмого сезону OBOZREVATEL пропонує одночасно гру і короткий екскурс попередніми. Дайте відповідь на питання і дізнайтеся, чи готові ви до заключної частини саги від HBO.

Як повідомлялося раніше, 3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра 8 сезону "Гри престолів", на якій були присутні автори проекту і актори, які знялися у стрічці.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як виглядає кладовище загиблих героїв серіалу "Гра престолів" в Австралії. На ньому шанувальники саги можуть вшанувати пам'ять Маргеріт Тірелл, Кхала Дрого, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших персонажів.

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