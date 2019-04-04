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Спритність чи зброя? Який костюм Залізної людини вам підійде. Тест

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У четвер, 4 квітня, американський актор Роберт Дауні-молодший відзначає свій 54-й день народження. За роки успішної кар'єри в Голлівуді він зіграв у десятках різних фільмів, проте найвідомішою все ж залишається роль генія-винахідника Тоні Старка, а за сумісництвом і супергероя Залізної людини.

У різних випусках коміксів, фільмів та мультфільмів персонаж всесвіту Marvel розробив більше 40 моделей унікальних костюмів, які допомагали йому боротися за мир і порядок на планеті. У день народження актора OBOZREVATEL пропонує читачеві цікавий тематичний тест - знайдіть свій костюм Залізної людини.

Роберт Дауні-молодший Почав акторську кар'єру ще дитиною, зігравши у фільмі свого батька "Загін" (1970). Вже в 90-х хлопець став по-справжньому затребуваним актором, зокрема, завдяки ролям у фільмах "Ейр Америка" (1990), "Велика піна" (1991) та "Природжені вбивці" (1994). Найбільш відомою і успішною в ті роки була роль Чарлі Чапліна в однойменному байопіку Річард Аттенборо, яка принесла премію BAFTA і першу номінацію на "Оскар".

Новини
Повернення Старка та остання битва: з'явився новий трейлер "Месники. Фінал"

Сьогодні Роберт Дауні-молодший лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2010), BAFTA (1993), "Премії Гільдії кіноакторів США" (2001) і "Сатурн" (1994, 2009 2014 року), номінант на премію "Оскар" ( +1993, 2009) та "Еммі" (2001).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали перший повноцінний трейлер, в якому з'явилася Капітан Марвел. Вона возз'єднається із Месниками, щоб боротися з Таносом.

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Особа
Роберт Дауні-мол.
Теги
компанія MarvelкоміксиМесникикінодень народження
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