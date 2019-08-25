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"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

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У середу, 21 серпня, напередодні прем'єри нового сезону "Танці з зірками", відбулася закрита вечірка "DISCO У САДУ", на яку прийшли найуспішніші зірки, танцюристи і журналісти.

Так, гості заходу першими дізналися головні секрети проекту. Продюсери поділилися, як склалися пари на танцювальному паркеті, а також приготували сюрпризи у вигляді танцювального майстер-класу від судді "Танців з зірками" Влада Ями, музичний виступ нової учасниці шоу TAYANNA і запальний діджей-сет від DJ NANA (Анастасії Кумейко) (відео дивіться нижче).

OBOZREVATEL побував на урочистому відкритті шоу і готовий вам розповісти, як готувалися до "Танців" учасники нового сезону DZIDZIO, Володимир Остапчук та Людмила Барбір. Чого очікують від проекту суддя Влад Яма та ексучасниця, фітнес-тренер Аніта Луценко. І яким буде новий сезон "Танців з зірками".

Креативний продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк заявив, що новий сезон шоу буде непередбачуваним, і в ньому буде більше танців (як склалися пари на проекті дивіться нижче).

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Володимир Завадюк

Прес-служба 1+1

"Ми зібрали зірок з абсолютно різних сфер, починаючи від шоу-бізнесу, закінчуючи професійним спортом. І що цікаво для мене як для продюсера цього шоу, в цьому році немає очевидних фаворитів. Я вважаю, що перемогти може хто завгодно. Але я на 100% впевнений (я вже бачив перші репетиції), що в цьому році зірки танцюватимуть значно краще, ніж в будь-якому іншому сезоні. У цьому сезоні буде однозначно більше танців", — поділився Завадюк.

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Влад Яма розповів, що йому хочеться, щоб пари здивували його. А також дав кілька установок учасникам на перемогу.

"Пари дуже красиві, різноманітні за своїм характером, тому хочеться, щоб вони мене все ж здивували. І своїми відносинами в парах, і, в першу чергу, танцем. Які установки на перемогу? Потрібно відчути один одного і жити в залі протягом всіх тижнів, також кайфувати від танцю, від музики, один одного і від такої можливості", — зазначив Яма.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Влад Яма

Прес-служба 1+1

"Я хочу подивитися, хто по-справжньому буде танцювати, мені цікаво побачити, як буде робитися постановка. Як колишня учасниця "Танців", хочу порадити новим учасникам готувати танці заздалегідь, берегти ребра і добре розминатися на початку", — розповіла Аніта Луценко.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Аніта Луценко

Прес-служба 1+1

Зазначимо, що нові учасники поділилися: робота над проектом — титанічна праця. Вони витрачають на підготовку до "Танців" практично весь вільний час.

"Будь-яка підготовка, навіть якщо це виглядає легко і невимушено на паркеті титанічна праця. Тому я витрачаю на неї по 6-8 годин щодня, навіть коли у мене напружений графік і я їжджу по гастролях. Ось, наприклад, у мене є відео, яке ми записали з партнеркою, і я навіть коли їду в машині переглядаю його і повторюю танець", — розповів Володимир Остапчук.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Володимир Остапчук

Прес-служба 1+1

Людмила Барбір також додала, що займається по кілька годин на день і відпрацьовує танці вдома.

"Ми готуємося до "Танців" десь вже місяць, займаємося по кілька годин на день. Звичайно, не завжди вдається тренуватися, але я трохи вдома відпрацьовую, виходжу на пробіжки, займаюся в залі", — розповіла Людмила.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Людмила Барбір

Прес-служба 1+1

Зазначимо, що деяким учасникам довелося чимось пожертвувати заради шоу. Так, наприклад, DZIDZIO відмовився від корпоративів і концертів.

"Мені довелося відмовитися від корпоративів, концертів, адже не вдається поєднувати їх з репетиціями. Треба було б вертольотом прилітати зі стадіону в Рівному, наприклад, сюди", — поділився DZIDZIO.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

DZIDZIO і Яна Цибульська

Прес-служба 1+1

Володимиру Остапчуку ж довелося пожертвувати найголовнішим — часом для сім'ї.

"Розумієте, я звик, що я сімейний, я часто вдома. Я можу прийти, навіть якщо у мене важкий робочий графік, і погратися з дітьми, побути з дружиною. А тепер я приходжу і знову повторюю те, що повторював вдень. Тому всім рідним тих, хто бере участь в "Танцях" їм треба поставити окремо пам'ятник. Тому що вони зараз не на першому місці, на жаль", — розповів Остапчук.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Володимир Остапчук з сім'єю

Фото: instagram/tanci1plus1

Також нові учасники "Танців з зірками" Володимир Остапчук, DZIDZIO і Людмила Барбір зізналися, що до проекту у них не було танцювального досвіду, для них це все в новинку. Вони розповіли, якого стилю танцю побоюються найбільше. Так, Барбір не надто б хотіла танцювати вальс, адже вважає, що їй більше підходять інші стилі. Остапчук побоюється латини, а DZIDZIO — пасадоблю. Однак, за словами співака, в ньому є досить пристрасті для цього стилю танцю.

"Я побоююся пасадоблю, не до кінця поки його розумію. У мені досить пристрасті для цього стилю танцю, але я не знаю, як її правильно висловити. Але може в цьому щось є. Адже танцювати, як всі не цікаво. А ось танцювати, як я...я буду танцювати по-своєму, і це буде красиво", — зазначив DZIDZIO.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

DZIDZIO

Фото: instagram/dzidzio

Пропонуємо також подивитися на виступ однієї з найсексуальніших учасниць нового сезону "Танців зі зірками" співачки TAYANNA. І насолодитися запальним діджей-сетом від DJ NANA. Зазначимо, що на закритій вечірці з зірок також були присутні Надія Матвєєва, Наталя Могилевська, Віра Кекелія, Вікторія Булітко, Катерина Кухар та інші.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Надія Матвєєва

Прес-служба 1+1

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Наталя Могилевська і Юрій Горбунов

Прес-служба 1+1

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Віра Кекелія з чоловіком

Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Вікторія Булітко

Прес-служба 1+1

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Катерина Кухар

Прес-служба 1+1

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

DJ NANA

Прес-служба 1+1

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

TAYANNA

Прес-служба 1+1

Танці з зірками-2019: як склалися пари проекту

Отже, пару телеведучій Людмилі Барбір складе Дмитро Жук, з актрисою Вікторією Булітко танцюватиме Дмитро Дікусар, співак DZIDZIO вийде на паркет разом з Яною Цибульською, акторові Михайлу Кукуюку в партнерки дісталася Єлизавета Дружиніна, актриса Олена Кравець з'явиться в шоу з Максом Леоновим, співачка MARUV танцюватиме з Євгеном Дмитренко, ведуча Надія Матвєєва з Валерієм Шохіним, актриса Ксенія Мішина з Євгеном Котом, ведучий Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою, гімнастка Анна Різатдінова з Олександром Прохоровим, ведучий Даніель Салі з Юлією Сахневич, співак Серьога з Аделіною Делі, співачка TAYANNA з Ігорем Кузьменко, актор Олексій Яровенко з Оленою Шоптенко.

"Танці з зірками-2019": як готуються DZIDZIO і Остапчук, майстер-клас від Влада Ями та інші секрети шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Юля Ухіна Юля Ухіна
Особи
Михайло Хома Дзідзьо Людмила Барбір Володимир Остапчук Аніта Луценко Влад Яма Тетяна Решетняк (Tayanna) Анастасія Кумейко
Місце
Україна
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