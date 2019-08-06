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"Так тебе не вистачає": Лобода звернулася до загиблої екс-регіоналки, яка обожнювала РФ

2.1т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода звернулася до своєї загиблої в ДТП подруги, екс-народного депутата від "Партії регіонів" Ірині Бережної, яка розбилася 5 серпня 2017 року.

Співачка опублікувала пост у себе в Instagram. "Улюблена дівчинка ... Наш птах ... Де літаєш ти зараз ... Чи добре там тобі .... Без нас ... Так тебе не вистачає ... Молюсь за тебе ... Люблю ... 5.08" , - написала Лобода.

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Нагадаємо, що аварія з Бережною трапилася рано вранці 5 серпня на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією. Водій, який віз Бережну з восьмирічною донькою, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину.

Ірина Бережна

Ірина Бережна

24СМІ

Водій і екс-нардеп загинули на місці. Дівчинка відбулася легкими травмами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за життя Бережна відрізнялася явно проросійською позицією. Також вона не раз грубо висловлювалася про українців. Тому звістка про її загибель викликала злісну реакцію у багатьох користувачів мережі.

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Особи
Світлана Лобода Олена Бережна
Місце
Україна
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Пошла на х с своей сучкой бережной.губы наколола что-бы лучше обхватывать члены сосалка долбаная
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Ш. Олег
Ш. Олег
Красивая, умная и смелая женщина. Была… Мир праху твоему, Ирина! Так получилось, что о её смерти я прочитал, возвращаясь с похорон - 27 июля на горной дороге на юго-западе Германии разбился мой племянник. Пошёл на обгон и столкнулся лоб в лоб с BMW, ехавшей во встречном направлении. Обе женщины из той машины получили тяжёлые травмы, но выжили, а Петя погиб на месте… Полицейские сказали - был не пристёгнут ремнём безопасности. Молодой пацан, тридцати не было - в таком возрасте редко задумываются о хрупкости жизни… Да. Берегите себя, люди! Помните о том, что у вас есть близкие, которые до конца дней своих будут жить с болью, если с вами что-нибудь случится…
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Слишком много букв ! Можно было просто написать :Лобода и прочая лабуда!
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