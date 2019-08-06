"Так тебе не вистачає": Лобода звернулася до загиблої екс-регіоналки, яка обожнювала РФ

Українська співачка Світлана Лобода звернулася до своєї загиблої в ДТП подруги, екс-народного депутата від "Партії регіонів" Ірині Бережної, яка розбилася 5 серпня 2017 року.

Співачка опублікувала пост у себе в Instagram. "Улюблена дівчинка ... Наш птах ... Де літаєш ти зараз ... Чи добре там тобі .... Без нас ... Так тебе не вистачає ... Молюсь за тебе ... Люблю ... 5.08" , - написала Лобода.

Нагадаємо, що аварія з Бережною трапилася рано вранці 5 серпня на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією. Водій, який віз Бережну з восьмирічною донькою, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину.

Ірина Бережна 24СМІ

Водій і екс-нардеп загинули на місці. Дівчинка відбулася легкими травмами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за життя Бережна відрізнялася явно проросійською позицією. Також вона не раз грубо висловлювалася про українців. Тому звістка про її загибель викликала злісну реакцію у багатьох користувачів мережі.

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