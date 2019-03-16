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"Так!" Потап зробив гучну заяву про стосунки з Каменських

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Продюсер Олексій Потапенко (Потап) відповів на чутки про відносини зі співачкою Настею Каменських.

В ефірі гумористичного шоу "Ліга сміху" Потап зіграв у сценці охоронця супермаркету, висловившись про фігуру артистки: "Настя Каменських — ух і баба! У неї кавуни більші, ніж у нас в овочевому. Попа як у Кім. Це ж сто відсотків хтось то її..."

Пізніше, під час іншої мініатюри, Потап відповів на питання Ігоря Ласточкіна. "З Настею Каменських мутиш?" — запитав комік. "Так!" — відповів Потап.

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При цьому в залі серед глядачів була і сама Каменських, яку, судячи з усього, розвеселив виступ команди Потапа.

"Так!" Потап зробив гучну заяву про стосунки з Каменських

instagram Каменських

"Так!" Потап зробив гучну заяву про стосунки з Каменських

instagram Каменських

Як писав OBOZREVATEL, раніше Каменських відреагувала на чутки про свою вагітність, зізнавшись, що у неї є коханий чоловік.

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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