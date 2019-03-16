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"Так бездарно!" Лорак розгнівала виконанням легендарної пісні

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Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розлютила мережу концертним номером.

У Instagram артистка опублікувала фрагмент виступу з піснею Вітні Х'юстон "I Will Always Love You".

Незважаючи на схвальні коментарі від шанувальників, деяким користувачам мережі не сподобалося виконання Лорак.

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"Навіщо співати пісню Вітні так бездарно, ще й наслідувати і повторювати її жести?" "Одне і те ж, нудна Лорак", "Навіщо співати цю пісню, якщо ти її просто не тягнеш?" — обурюються коментатори.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак нарвалася на критику через зовнішній вигляд. На думку її підписників, українка набрала зайву вагу.

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Особа
Ані Лорак
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