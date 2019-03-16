"Так бездарно!" Лорак розгнівала виконанням легендарної пісні

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розлютила мережу концертним номером.
У Instagram артистка опублікувала фрагмент виступу з піснею Вітні Х'юстон "I Will Always Love You".
Незважаючи на схвальні коментарі від шанувальників, деяким користувачам мережі не сподобалося виконання Лорак.
"Навіщо співати пісню Вітні так бездарно, ще й наслідувати і повторювати її жести?" "Одне і те ж, нудна Лорак", "Навіщо співати цю пісню, якщо ти її просто не тягнеш?" — обурюються коментатори.
🙏🏽 Thank you my favourite singer Whitney Houston for amazing talent and beautiful soul in music . You are with me. Сьогодні було чарівно! # шоудіва # новокузнецк
Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак нарвалася на критику через зовнішній вигляд. На думку її підписників, українка набрала зайву вагу.
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