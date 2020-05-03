У теперішньої влади бізнес-інтереси переважають над інтересами держави.

Про це на YouTube-каналі "Без хайпу" заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. Вона повідомила, що президент України Володимир Зеленський з командою хочуть витіснити український контент і продавати серіали в Росію.

"Колись вони працювали з російськими акторами і дуже хочуть повернути їх на українські екрани. Українські серіали хочуть знімати російською мовою і продавати в Росію, адже на цьому ринку Зеленський звик працювати", – сказала Сюмар.

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент

Також вона зазначила, що це стосується і російських соціальних мереж.

"Підстави по соцмережах такі самі – це розпалювання міжнаціональної ворожнечі, це нацьковування людей. І "Європейська конвенція прав людини" чітко дозволяє це робити. Більше того – більшість країн потім пішли нашим шляхом. І дали право регуляторам зупиняти російську пропаганду. Ми бачили, як Росія втручається у вибори.

Але крику і вереску було! Тоді ми щодня давали от таку гору рішень. Таку гору – інституцій різних разом з громадськими організаціями. Таку гору проектів законів, які мали чітку стратегію зупинити російську пропаганду, створити відповідні умови для розвитку українського, і нарешті запустити українське. І розвиток естради, і кіновиробництва, й інформаційного середовища програм, телеканалів. І створити для них сприятливі умови", – підкреслила нардеп.

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент Скріншот

Вікторія Сюмар звернула увагу на те, що зараз українці почали знімати більш якісне кіно і серіали, але ситуація може повернутися у відправну точку.

"Але зараз ми бачимо відвертий відкат. Тому що дуже важко створювати, але дуже легко все повернути назад. Зараз російська мова на телебаченні. Я не знаю, де там Нацрада, як вона реагує і які моніторинги проводить. У цій ситуації ми можемо привертати увагу, звертатися до громадськості, говорити. Але при владі, на жаль, бізнес-інтереси сьогодні превалюють над інтересами національної безпеки. Це мене відверто турбує", – підкреслила вона.

Сюмар наголосила, що її командою був написаний альтернативний закон про створення списку акторів, які говорять, що Крим це "одвічно російська земля", щоб вони тут просто не з'являлися.

"Нам кажуть: "Та ви що, і у нас не буде ніколи українських акторів, і вони не вміють нічого робити". Слухайте, у нас за ці роки зросла плеяда прекрасних українських акторів, які чудово грають. Серіал "Спіймати Кайдаша" об'єктивно набагато краще, ніж російське мило", – заявила нардеп і резюмувала:

"Тепер вони хочуть тут знімати серіали російською мовою. Вони кажуть: "Нам мало українського ринку, ми хочемо продавати на російський". Можемо говорити, що це конфлікт інтересів і прямий лобізм свого бізнесу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" яскраво потролив Зеленського і Саакашвілі. Коміки заявили, що через карантин у Києві так очистилася влада, що туди повертається скандальний політик.

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