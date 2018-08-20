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Світова рок-зірка знепритомнів під час виступу: що сталося

4.3тЧитати новину російською

Американський виконавець і лідер однойменної рок-групи Мерилін Менсон знепритомнів під час виступу в Х'юстоні (штат Техас).

Менсон виконував кавер на пісню Sweet Dreams групи The Eurythmics, проте в кінці виступу йому різко стало погано й артист упав прямо на сцені.

У результаті концерт був скасований. За словами знайомих Менсона, незадовго до інциденту музикант поскаржився на те, що "отруївся спекою".

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"Спасибі за розуміння, Х'юстон. У результаті я опинився у лікаря, але зробив все, що міг, і ви, друзі, були дивовижні", - написав пізніше Менсон у своєму Twitter.

Як писав OBOZREVATEL, у минулому році американську зірку ледь не вбило на власному концерті.

Особа
Мерилін Менсон
Місце
США
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Викторна Татьяна, напиши це менсону може ще спасеш....
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