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''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової

5.2тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Світлана Лобода потрапила під шквал критики через нові публікації в Instagram.

У соціальній мережі Лобода виклала два коротких відео, на якому демонструє свою розтяжку, стоячи спиною до камери. Однак далеко не всі користувачі мережі оцінили її фігуру і гнучкість, розкритикувавши за "вульгарну" витівку.

Шанувальники Лободи відзначили, що вона, ймовірно, пародіює російську балерину Анастасію Волочкову, яка регулярно публікує в мережі вульгарні фото в шпагаті.

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''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової

"До чого нам це відео ваших розставлених ніг?" "Я ж не сперечаюся, хороша розтяжка! Але ракурс дуже вульгарний", "Волочкова покусала", "Фу тобі не соромно?!" ''Світлано, це ганьба!'' — пишуть коментатори.

''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової

🙏☀️🙏

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лобода виклала в мережу пікантне фото з оголеними грудьми, проте знову нарвалася на критику з боку шанувальників.

Особи
Світлана ЛободаАнастасія Волочкова
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