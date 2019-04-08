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"Свати" повернуться на екрани? У Держкіно дали відповідь

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Державне агентство України з питань кіно розгляне питання про надання дозволу на трансляцію фільмів та серіалів за участю російського актора Федора Добронравова після набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва.

У відповіді на запит OBOZREVATEL у відомстві зазначили, що рішення суду вступає у законну силу після закінчення 30-денного терміну подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якими, окрім Держкіно, є СБУ та Міністерство культури України.

Серіал

Серіал "Свати"

АиФ

"З огляду на вищезазначені положення чинного законодавства України, той факт, що рішення Окружного адміністративного суду Києва нині не набрало ще законної сили, а також те, що у справі брали участь декілька відповідачів, кожен із яких має право оскаржити зазначене рішення в апеляційному порядку, розгляд Держкіно питання про надання дозволу на трансляцію фільмів і серіалів за участю громадянина Російської Федерації актора Добронравова до набрання рішенням суду остаточної законної сили є передчасним", – повідомив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

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Водночас нашому виданню повідомили, що "нині Держкіно розглядає питання оскарження рішення Окружного адміністративного суду Києва в апеляційному порядку".

"Свати" повернуться на екрани? У Держкіно дали відповідь
"Свати" повернуться на екрани? У Держкіно дали відповідь

Як писав раніше OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Низкопробное фуфло для рашастанского быдла.
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