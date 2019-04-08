"Свати" повернуться на екрани? У Держкіно дали відповідь

Державне агентство України з питань кіно розгляне питання про надання дозволу на трансляцію фільмів та серіалів за участю російського актора Федора Добронравова після набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва.

У відповіді на запит OBOZREVATEL у відомстві зазначили, що рішення суду вступає у законну силу після закінчення 30-денного терміну подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якими, окрім Держкіно, є СБУ та Міністерство культури України.

Серіал "Свати" АиФ

"З огляду на вищезазначені положення чинного законодавства України, той факт, що рішення Окружного адміністративного суду Києва нині не набрало ще законної сили, а також те, що у справі брали участь декілька відповідачів, кожен із яких має право оскаржити зазначене рішення в апеляційному порядку, розгляд Держкіно питання про надання дозволу на трансляцію фільмів і серіалів за участю громадянина Російської Федерації актора Добронравова до набрання рішенням суду остаточної законної сили є передчасним", – повідомив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

Водночас нашому виданню повідомили, що "нині Держкіно розглядає питання оскарження рішення Окружного адміністративного суду Києва в апеляційному порядку".

Як писав раніше OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

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