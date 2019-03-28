"Свати" знову у справі? У "95 Кварталі" озвучили долю скандального серіалу

Український серіал "Свати" виробництва студії "Квартал 95" може повернутися на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду, який раніше скасував заборону на показ комедійного серіалу.

"Рішення суду ухвалено, і якщо воно вступить в законну силу, і якщо своє рішення на заборону скасує Держкіно, то я думаю, що так, серіал з'явиться в телевізійному ефірі. Але на це ще буде потрібен якийсь час, щоб дотриматися усіх процедур", – повідомила в коментарі OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева.

За її словами, рішення про відновлення трансляції може зайняти ще декілька місяців. Коли серіал вийде в ефір, вирішуватиме телеканал 1+1.

"Ми сподіваємося, що рішення суду вступить у силу й улюблений мільйонами українців серіал повернеться в ефір", – сказала представник студії "Квартал 95".

Серіал "Свати" bigmir.net

Також Побєдоносцева повідомила, що зйомки 7 сезону "Сватів" були припинені, але після повернення телесеріалу на українські телеекрани вони можуть бути відновлені.

"Сьомий сезон "Сватів" почали знімати, але не завершили і заморозили зйомки. Якщо прокат дозволять, то цілком імовірно, що зйомки поновляться. Але поки в наших виробничих графіках він ніде не заявлений", – зазначила вона.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальшого інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У січні українська телекомпанія "1+1" подала в суд на Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно через скандал довкола серіалу "Свати".

27 березня стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.

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