Сцена в ліжку: знайшли перше голе фото Мерилін Монро

У мережі показали перше фото Мерилін Монро, на якому вона постала повністю оголеною.

Це - кадр із фільму "Неприкаяні". Режисер стрічки Френк Тейлор не став включати його в підсумкову версію, пише Daily Mail.

Долю втраченої сцени з оголеною артисткою з'ясував сценарист Чарльз Касілов - автор ще не опублікованої біографії співачки й актриси Мерилін Монро. Епізод був знятий у 1961 році.

Він триває 45 секунд. У кадрі Мерилін Монро й актор Кларк Гейбл розігрують постільну сцену, причому чоловік повністю одягнений, а жінка скидає з себе простирадло і залишається голою.

Це був перший раз, коли Монро повністю роздяглася в кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані рідкісні фото Мерилін Монро.