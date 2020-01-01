"Страждають невинні люди!" Тодоренко звернулася із гучним закликом до миру через Крим

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, похвалилася новорічним відео із сонячного Балі і закликала всіх до миру, зачепивши водночас тему анексованого Криму.
Про це вона написала в своєму Instagram, де і поділилася з підписниками відповідним роликом із відпочинку на остовах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Уклін усім, хто береже нашу планету і зберігає мир. Я, "мамасіта" в декреті, вкочую на серфборді в Новий рік! І нехай він буде яскравим і насиченим найдобрішими враженнями і подіями", – побажала вона.
Регіна Тодоренко закликала до миру
Телеведуча зазначила, що це "божественне відео" – справа рук прекрасного оператора Данила, який родом із Криму, але вже декілька років живе на Балі.
"Він із острахом дивився на мене, коли я запитала "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну ставити запитання, від яких дуже болить", – зізналася вона.
Саме тому й звернулася до користувачів мережі із закликом поважати одне одного та дружити, щоб на землі запанував мир.
"Друзі мої, ми – жителі однієї планети, невже у нас так багато часу на інформаційні війни, від яких страждають невинні люди, і так мало любові в серці, щоб зупинити це. Нехай нарешті настане мир на нашій земній кульці й кожна сім'я отримає гармонію і любов!" – закликала Тодоренко.
# 2020 року, лови мене! Я, МАМАСІТА в декреті, Вкочує на серфборд в Новий Рік! І нехай він буде яскравим і насиченим найдобрішими враженнями і подіями) LoveYou Божественне відео - справа рук прекрасного оператора - @southdanny! Даня - з Криму, вже кілька років живе на Балі. Він з острахом дивився на мене, коли я запитала "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну задавати питання, від яких дуже болить. Але, друзі мої, ми - жителі однієї планети, невже у нас так багато часу на інформаційні війни, від яких страждають невинні люди і так мало любові в серці 💔, щоб зупинити це. Нехай нарешті настане мир на нашій земній кульці і кожна сім'я знайде гармонію і любов! Дякую вам за цей рік! Уклін усім, хто береже нашу планету і зберігає мир 🌍🙏🏻 # регінатодоренко Мій супер-могутній тренер - @dolphinsurfandrei Лайкра - @wave_harmony
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко розплакалася у Собчак, розповідаючи про конфлікт України і Росії та пов'язану з цим ситуацію у її родині.
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