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1 січня • оновлено в 14:39
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"Страждають невинні люди!" Тодоренко звернулася із гучним закликом до миру через Крим

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, похвалилася новорічним відео із сонячного Балі і закликала всіх до миру, зачепивши водночас тему анексованого Криму.

Про це вона написала в своєму Instagram, де і поділилася з підписниками відповідним роликом із відпочинку на остовах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уклін усім, хто береже нашу планету і зберігає мир. Я, "мамасіта" в декреті, вкочую на серфборді в Новий рік! І нехай він буде яскравим і насиченим найдобрішими враженнями і подіями", – побажала вона.

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Регіна Тодоренко закликала до миру

Регіна Тодоренко закликала до миру

Телеведуча зазначила, що це "божественне відео" – справа рук прекрасного оператора Данила, який родом із Криму, але вже декілька років живе на Балі.

"Він із острахом дивився на мене, коли я запитала "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну ставити запитання, від яких дуже болить", – зізналася вона.

Саме тому й звернулася до користувачів мережі із закликом поважати одне одного та дружити, щоб на землі запанував мир.

"Друзі мої, ми – жителі однієї планети, невже у нас так багато часу на інформаційні війни, від яких страждають невинні люди, і так мало любові в серці, щоб зупинити це. Нехай нарешті настане мир на нашій земній кульці й кожна сім'я отримає гармонію і любов!" – закликала Тодоренко.

# 2020 року, лови мене! Я, МАМАСІТА в декреті, Вкочує на серфборд в Новий Рік! І нехай він буде яскравим і насиченим найдобрішими враженнями і подіями) LoveYou Божественне відео - справа рук прекрасного оператора - @southdanny! Даня - з Криму, вже кілька років живе на Балі. Він з острахом дивився на мене, коли я запитала "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну задавати питання, від яких дуже болить. Але, друзі мої, ми - жителі однієї планети, невже у нас так багато часу на інформаційні війни, від яких страждають невинні люди і так мало любові в серці 💔, щоб зупинити це. Нехай нарешті настане мир на нашій земній кульці і кожна сім'я знайде гармонію і любов! Дякую вам за цей рік! Уклін усім, хто береже нашу планету і зберігає мир 🌍🙏🏻 # регінатодоренко Мій супер-могутній тренер - @dolphinsurfandrei Лайкра - @wave_harmony

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко розплакалася у Собчак, розповідаючи про конфлікт України і Росії та пов'язану з цим ситуацію у її родині.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
Теги
ведуча видео шоу-бизнес
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Да, как у Шарикова: "Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…". Легче всего, находясь на Бали, рассуждать об "наступлении мира на земном шарике". Эта "бабочка-мамасита" , порхающая с Ка-ца-пии на Бали, рассуждает о вещах, смысл которых ее мозг (бабочки) - осилить не в состоянии. Ответить ей можно словами того же произведения: "Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно".
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
"неужели у нас так много времени на информационные во йн ы, от которых страдают невинные люди" - все правильно сказала, только не совсем. Если бы эта не совсем тупая курица понимала кто эту информ во й ну начал, то может бы поняла когда может настать МИР!
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Черкасов Віталій
Черкасов Віталій
Вата такая субстанция: как ни старайся её спрятать, она рано или поздно вылезет наружу...
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