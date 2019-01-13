Старий Новий рік 2019: які фільми краще подивитися

З 13 на 14 січня українці відзначатимуть Щедрий вечір, а також Старий Новий рік.
OBOZREVATEL пропонує добірку новорічних фільмів, які варто подивитися у цей вечір разом з родиною:
"Старий Новий рік "(2011, США)
Режисер: Геррі Маршал
Актори: Холлі Беррі, Джесіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Лудакріс та ін.
"Старий Новий рік"
Кадр з фільму
"Чарівне срібло" (2009, Норвегія)
Режисери: Катаріна Лаунінг, Роар Утхауг
Актори: Ані Віола Семба, Йохан Тінус Ліндгрен, Фінн Шо, Сігве Бьое, Ліліан Людерсен та ін.
"Втрачене Різдво" (2015 року, Іспанія)
Режисер: Джон Хей
Актори: Едді Іззард, Джейсон Флемінг, Джеффрі Палмер, Сорча Кьюсак, Стівен Макінтош та ін.
"Полярний експрес" (2004, США)
Режисер: Роберт Земекіс
"Сім'янин" (2000, США)
Режисер: Бретт Ретнер
Актори: Микола Кейдж, Теа Леоні, Дон Чідл, Джеремі Півен
"Ідеальні незнайомці" (2016, Італія)
Режисер: Марко Беларді
Актори: Джузеппе Баттістон, Анна Фольєта, Марко Джалліні, Едоардо Лео, Валеріо Мастандреа
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 січня в Україні зустрічають Старий Новий рік, який також називають Щедрим вечором. У цей день прийнято обмінюватися подарунками, а також щедрувати. Традиційно цим займаються тільки дівчата, а ось вранці, 14 січня чоловіки ходять і посівають
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