Старий Новий рік 2019: які фільми краще подивитися

З 13 на 14 січня українці відзначатимуть Щедрий вечір, а також Старий Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує добірку новорічних фільмів, які варто подивитися у цей вечір разом з родиною:

"Старий Новий рік "(2011, США)

Режисер: Геррі Маршал

Актори: Холлі Беррі, Джесіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Лудакріс та ін.

"Старий Новий рік" Кадр з фільму

"Чарівне срібло" (2009, Норвегія)

Режисери: Катаріна Лаунінг, Роар Утхауг

Актори: Ані Віола Семба, Йохан Тінус Ліндгрен, Фінн Шо, Сігве Бьое, Ліліан Людерсен та ін.

"Втрачене Різдво" (2015 року, Іспанія)

Режисер: Джон Хей

Актори: Едді Іззард, Джейсон Флемінг, Джеффрі Палмер, Сорча Кьюсак, Стівен Макінтош та ін.

"Полярний експрес" (2004, США)

Режисер: Роберт Земекіс

"Сім'янин" (2000, США)

Режисер: Бретт Ретнер

Актори: Микола Кейдж, Теа Леоні, Дон Чідл, Джеремі Півен

"Ідеальні незнайомці" (2016, Італія)

Режисер: Марко Беларді

Актори: Джузеппе Баттістон, Анна Фольєта, Марко Джалліні, Едоардо Лео, Валеріо Мастандреа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 січня в Україні зустрічають Старий Новий рік, який також називають Щедрим вечором. У цей день прийнято обмінюватися подарунками, а також щедрувати. Традиційно цим займаються тільки дівчата, а ось вранці, 14 січня чоловіки ходять і посівають

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