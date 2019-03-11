Стало відомо, як саме помер соліст The Prodigy

Вокаліст культового колективу The Prodigy Кіт Флінт помер від механічної асфіксії, яка виникла при повішенні.
Цю інформацію з посиланням на офіс коронера опублікувало видання The Guardian. Відзначається, що до такого висновку правоохоронці прийшли після розтину.
"Поліція була присутня, всі протоколи дотримувалися, і його смерть була підтверджена як не підозріла", – підкреслив офіцер Лінсі Чаффе.
Кіт Флінт
Кіт Флінт
Розтин провели 7 березня в лікарні Брумфілд. Попередньою медичною причиною смерті визнали повішення. У поліції також розповіли, що очікують на токсикологічні звіти.
Слухання справи перенесли на 23 липня, тоді ж пообіцяли оприлюднити й інші матеріали слідства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи Ліем Хоулетт повідомив, що Флінт покінчив життя самогубством.
ЗМІ припустили, що виконавець наклав на себе руки після розлучення з дружиною і вимушеного продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії).
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