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Стало відомо, як саме помер соліст The Prodigy

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Вокаліст культового колективу The Prodigy Кіт Флінт помер від механічної асфіксії, яка виникла при повішенні.

Цю інформацію з посиланням на офіс коронера опублікувало видання The Guardian. Відзначається, що до такого висновку правоохоронці прийшли після розтину.

"Поліція була присутня, всі протоколи дотримувалися, і його смерть була підтверджена як не підозріла", – підкреслив офіцер Лінсі Чаффе.

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Кіт Флінт

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Розтин провели 7 березня в лікарні Брумфілд. Попередньою медичною причиною смерті визнали повішення. У поліції також розповіли, що очікують на токсикологічні звіти.

Слухання справи перенесли на 23 липня, тоді ж пообіцяли оприлюднити й інші матеріали слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи Ліем Хоулетт повідомив, що Флінт покінчив життя самогубством.

ЗМІ припустили, що виконавець наклав на себе руки після розлучення з дружиною і вимушеного продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії).

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Особа
Кіт Флінт
Місце
Англія
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