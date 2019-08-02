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Стало відомо, скільки заробляють топові артисти України

1.9т Читати матеріал російською

Відомий український кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв розповів, що топові артисти країни заробляють не менше трьох млн доларів.

Таке зізнання про своїх підопічних він зробив в інтерв'ю Андрію Остапчуку (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Це завжди по-різному, рік у рік не доводиться. У цілому, будь-який топовий артист, яким є Макс Барських, так чи інакше три мільйони доларів має заробити на рік", – зазначив він.

Макс Барських

Макс Барських

instagram / max_barskih

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Крім того, Бадоєв розкрив заробіток української співачки Тетяни Решетняк (Tayanna), від якої у нього "біжать мурашки по шкірі".

"Якщо Максима треба було любити і виховувати, то Таню потрібно любити і прибирати все те, коли її не любили, як жінку перш за все. Я думаю, що (вона заробляє. – Ред.) близько 300 тисяч доларів на рік, але вони вкладаються. Але це не дуже круто – буде більше, повірте", – зазначив він.

TAYANNA

TAYANNA

.instagram / tayanna_reshetnyak

Бадоєв додав, що артистці не вистачає лише часу, щоб вийти до рівня Барських. Він пояснив, що у TAYANNA сегментований ринок слухачів. Вона співає виключно українською мовою, а треки не створюють свідомо модними, оскільки вони мають "жити довго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки заробляють топові російські коміки за версією Forbes.

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Особи
Алан Бадоєв Макс Барських Тетяна Решетняк (Tayanna)
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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