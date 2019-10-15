Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує

Російська актриса Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в Європейському медцентрі на Рубльовці в селі Жуківка під Москвою.

Про це написав телеграм-канал "НеМалахов". "Центр працює цілодобово. Реабілітація онкологічних хворих в ньому проводиться як після завершення основного лікування, так і між курсами променевої та хіміотерапії", - написали там.

Заворотнюк

Відзначимо, раніше з'являлася інформація про те, що Заворотнюк виписали з Європейського медцентру. Однак в Москві є ціла мережа закладів з таким назвами. Один з них дійсно знаходиться на Рубльовці.

Ціна за добу в палаті класу люкс коливається від 30 до 42 тисяч рублів. Окремо оплачуються послуги з реабілітації. В середньому вони обходяться від 5 до 50 тисяч рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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