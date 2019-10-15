Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує

Російська актриса Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в Європейському медцентрі на Рубльовці в селі Жуківка під Москвою.
Про це написав телеграм-канал "НеМалахов". "Центр працює цілодобово. Реабілітація онкологічних хворих в ньому проводиться як після завершення основного лікування, так і між курсами променевої та хіміотерапії", - написали там.
Заворотнюк
Відзначимо, раніше з'являлася інформація про те, що Заворотнюк виписали з Європейського медцентру. Однак в Москві є ціла мережа закладів з таким назвами. Один з них дійсно знаходиться на Рубльовці.
Ціна за добу в палаті класу люкс коливається від 30 до 42 тисяч рублів. Окремо оплачуються послуги з реабілітації. В середньому вони обходяться від 5 до 50 тисяч рублів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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