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15 жовтня • оновлено в 17:11
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Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в Європейському медцентрі на Рубльовці в селі Жуківка під Москвою.

Про це написав телеграм-канал "НеМалахов". "Центр працює цілодобово. Реабілітація онкологічних хворих в ньому проводиться як після завершення основного лікування, так і між курсами променевої та хіміотерапії", - написали там.

Заворотнюк

Заворотнюк

Відзначимо, раніше з'являлася інформація про те, що Заворотнюк виписали з Європейського медцентру. Однак в Москві є ціла мережа закладів з таким назвами. Один з них дійсно знаходиться на Рубльовці.

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Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує

Ціна за добу в палаті класу люкс коливається від 30 до 42 тисяч рублів. Окремо оплачуються послуги з реабілітації. В середньому вони обходяться від 5 до 50 тисяч рублів.

Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує
Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує
Стало відомо, де проходить реабілітацію Заворотнюк: скільки це коштує

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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